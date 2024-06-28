中職選秀》木聯「超遠彈」轟場外！樂天桃猿第2輪選中穀保強打何品室融

樂天桃猿第二輪指名榖保好手何品室融。（圖片取自臉書）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2023年中職選秀今天登場，樂天桃猿在第2輪選中來自穀保家商的外野強打何品室融。

身高183公分、體重79公斤的何品室融為右投左打，在穀保家商是一名二刀流選手，但主要守備位置為右外野手，本屆中職選秀也以外野身份報名。何品室融具備良好打擊能力，揮棒速度與長打能力也頗具出色。

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穀保家商在112學年度在高中木棒聯賽奪冠，完成2連霸，何品室融絕對是大功臣，他在該屆賽事以3轟拿下全壘打王，令貢獻8分打點，同時也入選賽會最佳十人。

何品室融還在該屆木聯第三階段面對崇義高中之戰，首局首打席就從崇義下勾投手羅鈞皓手中，轟出右外野超大號陽春砲，推測飛行距離超過400英尺，且球一路飛到球場外大馬路上。

另外，何品室融原先擔任中心棒次，但從去年黑豹期開始就擔任開路先鋒，也曾在去年年底的新北國際青棒賽，對上澳洲昆士蘭時夯出滿貫砲，更是他木棒生涯的第一轟。

何品室融小檔案

年齡：18歲

投打：右投左打

守位：外野手

目前狀態：新北市穀保家商青棒隊畢業

特殊表現：

112學年度第十一屆黑豹旗全國高中棒球大賽 最佳十人獎－外野手

112學年度高中棒球聯賽（木棒組） 全壘打獎

112學年度高中棒球聯賽（木棒組） 最佳十人獎 - 外野手

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