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中職》廖健富4安猛打！馬傑森、林承飛3打點 樂天大勝富邦

2024/06/27 22:21

廖健富。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿火力全開，廖健富擊出本季新高的單場4支安打，馬傑森和林承飛各打下3分打點，10:4大勝富邦悍將。樂天最近8戰7勝，終止富邦2連勝。

樂天共擊出15支安打，除了廖健富超猛打，馬傑森、林承飛、林立、梁家榮和嚴宏鈞都打出2支安打，生涯首度擔任先發第5棒的嚴宏鈞也打下2分打點，還有3次四死球，全場5打席都上壘。。

樂天第1局2出局後發動攻勢，梁家榮、廖健富、嚴宏鈞和馬傑森連續安打攻下2分。

第2局富邦靠著失誤和2次四壞球攻佔滿壘，孔念恩滾地球換回1分，樂天先發投手霸威斯投手犯規送富邦追平分，2:2平手。

第3局樂天梁家榮、廖健富安打，嚴宏鈞被觸身球而攻佔滿壘，馬傑森安打連得2分，林承飛安打再下一城，5:2再度領先。

第4局樂天林立、廖健富和嚴宏鈞安打追加1分，第6局靠著2次失誤、2次四壞球和林立、廖健富、林承飛安打，樂天連得4分，將比數拉開到10:2。

第8局富邦靠著四壞球和觸身球攻佔滿壘，2出局後葉子霆安打扳回1分，第9局王念好、董子恩安打也攻下1分，仍以6分之差飲恨。

林承飛。（記者陳志曲攝）

馬傑森。（記者陳志曲攝）

梁家榮。（記者陳志曲攝）

嚴宏鈞。（記者陳志曲攝）

江國豪。（記者陳志曲攝）

霸威斯。（記者陳志曲攝）

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