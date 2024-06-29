跆拳道》福爾摩沙盃全國錦標賽開踢 4位國手到場力挺

兩屆奧運國手劉威廷（右起）、東京奧運國手黃鈺仁、杭州亞運銀牌林唯均、成都世大運銅牌邱少萱都前來共襄盛舉，替福爾摩沙盃的小選手們加油打氣。（大會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕113年全國福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽，29日起連兩天在台中中港高中體育館舉行，中港校友、杭州亞運銀牌林唯均也到場站台，替小朋友加油打氣。

福爾摩沙盃由台中市政府運動局、台中市大眾跆拳道發展協會主辦，以推廣跆拳道，培養基層運動潛在人才，廣設低年齡層級別賽事，有品勢、競速踢擊、擊破、對練等各種項目，涵蓋幼童至高中社會等組別。

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兩屆奧運國手劉威廷、東京奧運國手黃鈺仁、杭州亞運銀牌林唯均、成都世大運銅牌邱少萱都前來共襄盛舉，替福爾摩沙盃的小選手們加油打氣。

林唯均與邱少萱均畢業自中港高中，林唯均是跆拳道世家出身，從小就累積大量比賽經驗，「人生第一場比賽，好像還不錯，我小比賽都有得名！」林唯均提到， 即便都有成績，年紀這麼小就比賽也是會緊張。

林唯均表示，年齡層較低的選手，比賽一開始可以以娛樂性質為主，久了之後再慢慢專精，培養出興趣再看要不要向上發展。

巴黎奧運將於7月登場，此次僅上屆銅牌羅嘉翎出征，上屆隊友的劉威廷、黃鈺仁則送上祝福。劉威廷認為，上屆羅嘉翎年紀最小，資格賽又是最後一個出場，「當時歷經這些壓力，我想經過3年，她現在心理調適能力會不錯。」

黃鈺仁認為，羅嘉翎經過3年又成長更多，只要體重控制好不要影響身體狀況，其他方面羅嘉翎應該都沒問題。

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