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NBA》太陽找到控球後衛了！ 預計1年底薪簽下莫里斯

2024/07/03 08:09

莫里斯（右）將加盟太陽隊。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鳳凰城太陽找到正牌控衛，他們預計將以1年底薪合約，簽下灰狼替補後衛莫里斯（Monte Morris）。

29歲的莫里斯上個賽季從活塞轉往灰狼，在灰狼隊27場出賽平均可以拿下5.1分、1.7籃板與2.3助攻，三分命中率4成24，被認為是今年自由市場上相當可靠的一個選擇。而且在灰狼於選秀會上與馬刺發動交易，以首輪第8順位簽選下後衛迪林漢姆 （Rob Dillingham）後，莫里斯就被認為應該會轉隊。

太陽在上個賽季組成由杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）為首的三巨頭，不僅例行賽表現踉蹌，季後賽首輪更被灰狼橫掃，當時就有許多專家指出，太陽缺乏傳統控衛是球隊表現不佳的主因之一。

太陽在休賽季因為已經相當擁擠的的薪資空間，再加上新版勞資協議的限制無法進行太多補強，休賽季太陽先是開除掉原本的沃格爾（Frank Vogel）並換成前公鹿冠軍教頭布登侯澤（Mike Budenholzer），在自由市場開啟後，以4年4400萬美元續留小前鋒歐尼爾（Royce O'Neale），並以1年約簽回替補中鋒波爾（Bol Bol）以及前快艇中鋒普朗利（Mason Plumlee）。

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