職籃合併》洋將薪資上限和大咖球星說再見 傳雲豹和葛瑞芬、羅斯接觸

羅斯與葛瑞芬。（資料照）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG、T1即將合併成為新聯盟，傳出將訂出每位洋將每月2萬美元薪資上限，球隊每年最多可簽10個月，等於年薪為20萬美元，未來可能要再找大牌NBA球星加盟的機率更低。過去台啤雲豹曾找來「魔獸」霍華德、「表弟」卡森斯，如今卻因薪資上限，恐無法複製同樣模式，雲豹球團營運長顏行書坦言，以他個人立場確實會想看NBA球星來台，但就長遠發展來說也確實得有規範，還爆料原本球隊已經和羅斯（Derrick Rose）、葛瑞芬（Blake Griffin）接觸。

雲豹過去兩季分別找來霍華德、卡森斯助拳，無論票房、戰績都有明顯幫助，尤其本季雲豹在卡森斯帶領下，成功抱回隊史首冠。

請繼續往下閱讀...

不過，新聯盟預計訂出洋將薪資上限，未來各隊每名洋將單月薪資上限為2萬美元，每季最多可簽10個月，等於每位洋將的年薪最多20萬美元。

這對於過去兩季都找來大咖NBA球星的雲豹而言，產生一定影響，顏行書說：「不管是洋將商業競爭，我個人希望看到NBA球員來打球，有點失望沒辦法看到這類型等級的球員，不然我們跟羅斯、沃爾、葛瑞芬的經紀人都有聯繫。」

不過，顏行書仍正面看待薪資規範，「這對於長遠穩定發展是好事，雖然這樣可能連要找以前合作過洋將都有點困難，但這也是給本土球星發展的好機會。」他不諱言，找來魔獸、表弟有點像是「強心針」，打久了一定會疲乏，必須要培養出如林志傑一樣，有號召力、影響力的本土球星才是關鍵。

即便這些大咖洋將無法效力新聯盟，但顏行書認為，或許可以開發其他的商業模式，假如未來新聯盟也有東超可打，或許能在東超比賽中找來大牌球星。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法