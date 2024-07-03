晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

職籃合併》洋將薪資上限和大咖球星說再見 傳雲豹和葛瑞芬、羅斯接觸

2024/07/03 17:26

羅斯與葛瑞芬。（資料照）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG、T1即將合併成為新聯盟，傳出將訂出每位洋將每月2萬美元薪資上限，球隊每年最多可簽10個月，等於年薪為20萬美元，未來可能要再找大牌NBA球星加盟的機率更低。過去台啤雲豹曾找來「魔獸」霍華德、「表弟」卡森斯，如今卻因薪資上限，恐無法複製同樣模式，雲豹球團營運長顏行書坦言，以他個人立場確實會想看NBA球星來台，但就長遠發展來說也確實得有規範，還爆料原本球隊已經和羅斯（Derrick Rose）、葛瑞芬（Blake Griffin）接觸。

雲豹過去兩季分別找來霍華德、卡森斯助拳，無論票房、戰績都有明顯幫助，尤其本季雲豹在卡森斯帶領下，成功抱回隊史首冠。

不過，新聯盟預計訂出洋將薪資上限，未來各隊每名洋將單月薪資上限為2萬美元，每季最多可簽10個月，等於每位洋將的年薪最多20萬美元。

這對於過去兩季都找來大咖NBA球星的雲豹而言，產生一定影響，顏行書說：「不管是洋將商業競爭，我個人希望看到NBA球員來打球，有點失望沒辦法看到這類型等級的球員，不然我們跟羅斯、沃爾、葛瑞芬的經紀人都有聯繫。」

不過，顏行書仍正面看待薪資規範，「這對於長遠穩定發展是好事，雖然這樣可能連要找以前合作過洋將都有點困難，但這也是給本土球星發展的好機會。」他不諱言，找來魔獸、表弟有點像是「強心針」，打久了一定會疲乏，必須要培養出如林志傑一樣，有號召力、影響力的本土球星才是關鍵。

即便這些大咖洋將無法效力新聯盟，但顏行書認為，或許可以開發其他的商業模式，假如未來新聯盟也有東超可打，或許能在東超比賽中找來大牌球星。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。