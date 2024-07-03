NBA》詹皇回歸！39歲詹姆斯與湖人簽2年33.9億大約 攜手布朗尼續戰

詹姆斯。（資料照）



田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人將與39歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）簽下2年1.04億美元（約新台幣33.9億）保障合約，確定續留紫金大軍。

詹姆斯日前宣布跳脫合約，計畫與湖人重新簽約，如今確定簽下2年大約。《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，這張合約含不可交易條款以及球員選項。根據《Spotrac》指出，詹姆斯簽下新合約後，生涯一共賺進超過5.8億美元（約190億新台幣）。

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湖人在選秀會上以次輪第55順位選進詹姆斯的大兒子布朗尼（Bronny James），據傳湖人也將和布朗尼簽下複數年保障合約，如今父子倆確定將攜手征戰2024-25賽季。

詹姆斯生涯奪下4座年度MVP、4座總冠軍與FMVP，入選20屆全明星、20屆年度最佳陣容、6屆最佳防守陣容。21年生涯場均27.1分7.5籃板7.4助攻.5抄截，上季71場出賽場均25.7分8.3助攻7.3籃板1.3抄截，投籃命中率54%，三分命中率41%。

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