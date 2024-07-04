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電競傳說對決》BMG在泰國曼谷超級職業聯賽 有望拚隊史首冠

2024/07/04 15:47

泰國曼谷登場的2024年傳說對決超級職業聯賽，台灣電競戰隊Ban Mei Gaming有望爭奪隊史首座國際賽冠軍。（圖片取自臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在泰國曼谷登場的2024年傳說對決超級職業聯賽，台灣電競戰隊Ban Mei Gaming（BMG）有望爭奪隊史首座國際賽冠軍，BMG總監陳建廷（Benny）認為，還是需要按部就班。

去年成軍的BMG雖在初登場的GCS夏季職業聯賽墊底收場，歷經陣容調整，本季重新出發也一舉抱回GCS春季職業聯賽冠軍，並取得總獎金50萬美金（約1630萬台幣）傳說對決超級職業聯賽（APL）的參賽資格。

BMG淘汰賽打敗公認最強地主泰國隊Talon Esports上演甜蜜復仇，挺進4強，將與另支泰國戰隊Buriram United Esports爭奪勝部冠軍席次，朝隊史首座國際賽冠軍目標前進。

陳建廷透露，BMG從GCS春季賽季後賽一路獲勝，這次在APL循環賽落敗時，選手心情稍微受影響，雖然也讓狀況變得不穩，所幸戰隊後勤團隊經驗豐富，立刻助選手調整回來。

值得一提的是，陳建廷選手時期曾是傳說對決世界冠軍，他也把過往經驗分享給選手，認為輸掉比賽是好事，選手會記住輸的感覺，並保持挑戰者心態，「選手已經做得很不錯，我們有機會爭奪冠軍，但我告訴他們平常心面對，必須一步一步處理。」

從去年夏季賽墊底，BMG今年搖身變成常勝軍，陳建廷提到，休賽季重組陣容首重團隊氣氛，自己是選手出身，要知道選手需要什麼，「我想看大家一起努力的氛圍，只要團隊氣氛好，成績才有可能往上爬，加上後勤都有磨合到。」

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