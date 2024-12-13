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蔡其昌專訪》增加台灣隊勝率 「蔡總機」有個想法

2024/12/13 09:59

蔡其昌。（記者陳品妤攝）蔡其昌。（記者陳品妤攝）

記者王元鴻、龔乃玠／專訪

中職會長蔡其昌在世界12強台灣隊上任領隊後，打響萬能的「蔡總機」之名，從協助應援曲《台灣尚勇》解封到協調全隊包機，凡是球迷在社群媒體Threads點名「蔡總機」的要求，幾乎有求必應，扮演12強冠軍的最強後盾，而在成功推動情蒐強態化後，蔡其昌認為國家隊若能適度常態化，對未來戰力的提升有幫助。

蔡其昌上任以來，展現跟不同於過往聯盟會長的距離感，他說，「我常跟聯盟同仁溝通，我們是服務業，要思考怎麼服務球迷。」對蔡其昌來說，這難度並不高，他從職棒元年就是重度球迷，能當國家隊領隊跟球星朝夕相處是幸運的工作，「從經典賽到12強，我跟全隊吃在一起、睡在一起，互相了解後分工很流暢，效率也提升。」

蔡其昌向體育署提出「一級賽事國家隊精進計畫」，針對中職負責的12強、經典賽和奧運做出長遠規劃，情蒐部分已成功常態化，可延續至2028年奧運，但教練團的任期不像日本武士隊已安排至2026年經典賽，現任台灣隊總教練曾豪駒規劃先帶到資格賽，會內賽則未定。

「傳承的問題很重要。」蔡其昌指出，曾豪駒、林岳平、王建民、高志綱和彭政閔都是台灣教練界中生代，12強奪冠算是有初步傳承，「我比較不贊成每個賽事都選不一樣的教練團，國家隊整體實力要提升，有長遠規劃會比較好。」

日本棒球將「日本武士隊」公司化就是國家隊常態化案例，台灣要走到這一步需要球界更進一步合作。蔡其昌說，目前中職負責3項一級賽的組訓賽，棒協則是對接國際棒總的窗口，「國家隊要常態化，要跟政府、棒協跟很多單位討論法人組成，看怎麼做對國家隊最有利，這就涉及深水區。未來應該可以開始談，看怎麼弄才能促成。」

國家隊若能常態化，每年就能固定安排對外交流賽，由教練團挑選想觀察的選手去作戰，有助於更了解隊形。蔡其昌指出，只要還在會長任期內，就會把規劃的路徑想好去努力推動，「輸贏是老天爺的事情，我的工作是讓勝率增加，讓球員能盡力投入比賽。」

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