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蔡其昌專訪》中職商品部、博物館若進駐 對大巨蛋是利多

2024/12/13 10:40

蔡其昌。（記者陳品妤攝）蔡其昌。（記者陳品妤攝）

記者王元鴻、龔乃玠／專訪

世界12強台灣隊奪下冠軍金盃，國人很期待相關文物的展示會，中職會長蔡其昌指出，聯盟這個月有1組人在處理，政府幫忙找到適當的地方，已選定好時間，目前正在思考如何佈展，但他也坦言，「依照國人對棒球的喜愛程度，我們的確有博物館的需求。」

蔡其昌有跟體育署教育部提過，這次台灣隊拿到世界冠軍，如果博物館就有永久展出，但因為沒有，只能先找其他地方展示。關於博物館的位置，蔡其昌說，就像是東京巨蛋設在內部，台北大巨蛋作為位在首都的指標性位置，交通又方便，設置博物館非常合適，「但遠雄是民間公司，除非他們願意找中職合作⋯」

蔡其昌指出，只要遠雄給中職區域，聯盟也能找商品部、甚至球團商品部門運作，加上博物館，就算沒有球賽的平日也可以吸引很多觀光客，形成聚集效應，這對遠雄也是有好處的。

蔡其昌強調，博物館是棒球的扎根，了解過去歷史能讓更多人喜歡棒球，娛樂之外也有很強的教育意義，他個人非常支持，「我們找其他地方也不是不可以，但我覺得大巨蛋是最合適的，況且未來還有飯店、商場，只要遠雄有興趣，我很願意跟他們談合作，看怎麼集中四散各地的棒球文物，希望能夠成功。」

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