蔡其昌專訪》想蓋「第二顆蛋」 蔡其昌2點建議地方首長

蔡其昌。（記者陳品妤攝）

記者王元鴻、龔乃玠／專訪

世界12強台灣隊奪下冠軍，明年職棒的票房成長可期，但相較於日本各大巨蛋定時更新的大螢幕和聲光設備，台北大巨蛋可能維持陽春的現狀再見客，中職會長蔡其昌表示，從大巨蛋開打後，就一直拜託北市府和遠雄公司多多幫忙，除了場次再多一點，更希望能強化球迷的體驗。

蔡其昌表示，東京巨蛋已經啟用30幾年，人家的大螢幕和聲光效果還是很好，台北大巨蛋比人家陽春很多，甚至連挑戰的小房間都要臨時搭棚架，「大巨蛋的興建，不是給球團營運，因為遠雄比較不熟悉，導致出現落差，像音響和漏水的問題，解決的速度都不是很快，還是要拜託市府和遠雄站在服務球迷的角度。」

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近日「第二顆蛋」的議題熱議中，主因就是遠雄的大巨蛋沒辦法滿足職棒需求，蔡其昌認為，未必要蓋大蛋，像韓國也有容納2萬人的小蛋，最好能在中南部，避免跟北部太靠近相互抵銷，特別是中南部天氣炎熱，蓋蛋能讓球迷體驗提升，「我還是鼓勵首長，評估蓋球場也要附帶2點，一是連同交通動向一起評估，另一個是結合球團，才有辦法符合職業的需求。」

蔡其昌認為，台灣既有球場都不是太好，有些是廁所不足、髒亂，存在一些問題，去年向中央爭取3億補助改善4座現有球場，像桃園解決積水和照明問題，富邦改善外野座位等等，而洲際球場則希望能增建女廁。

地方政府近日沾光12強台灣英雄，先是發獎金再辦遊行，蔡其昌對此表示感謝，但也說冷靜下來後，善用這些預算整建球場才是功德無量，「我們要幫球迷講講話，懇求地方長官們，不要把棒球場的預算挪到後面，將順序移到前面一點就不會沒錢。」

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