MiLB》白襪兩大物攜手寫極罕見紀錄！ 年度農場10大左投出爐

舒爾茲名列10大農場左投第一名。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟2025年農場10大左投榜單出現罕見現象，《MLB Pipeline》自2011年起，曾出現過一次單一榜單前兩名都在同隊的情況，今年白襪寫下史上第二次紀錄。

2021年的10大農場外野手，當時仍在水手的凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）與J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）分別排在一、二名，創下史上首見紀錄。今年白襪的舒爾茲（Noah Schultz）以及史密斯（Hagen Smith）同樣名列前兩名，相隔四年再寫紀錄。

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農場10大左投連續4年都是高中生多於大學生，此外今年這份榜單當中有3人因交易轉隊。費里斯（Jackson Ferris）被小熊送往道奇，史奈爾林（Robby Snelling）被教士換給馬林魚，克萊米（Alex Clemmey）被守護者換給國民。

10大農場左投名單如下：

1.舒爾茲（Noah Schultz）（白襪）

2.史密斯（Hagen Smith）（白襪）

3.懷特（Thomas White）（馬林魚）

4.馬修斯（Quinn Mathews）（紅雀）

5.費里斯（Jackson Ferris）（道奇）

6.卡米尼提（Cam Caminiti）（勇士）

7.沃布列斯基（Justin Wrobleski）（道奇）

8.惠森杭特（Carson Whisenhunt）（巨人）

9.克萊米（Alex Clemmey）（國民）

10.史奈爾林（Robby Snelling）（馬林魚）

年度農場10大左投。（圖片取自X）

以下為各球種的最佳人選（括號為該球種分數）：

速球：史密斯（65）

史密斯締造NCAA一級的三振率紀錄（K/9值17.3），同時被打擊率僅1成44，主要的原因就是他的火球。在大學時期，他的火球使用率達42%，且投進好球帶的揮空率達39%，速度落在94-97英哩，最快100英哩，且他的投球姿勢相當狂野，出手點也低，因此帶來很好的欺騙性。

曲球：費里斯（55）

費里斯高中時期的招牌變化球就是曲球，速度落在75英哩左右，不過由於去年他更注重在改善滑球，因此曲球的效率沒有過往良好（去年費里斯曲球獲得60分評價）。小熊隊一開始教他一顆80英哩出頭的橫掃球，而道奇在拿到他之後把該滑球改成更快，速度約在85英哩左右，變化幅度較小的滑球。

道奇費里斯。（圖片取自X）

滑球：舒爾茲（70）

去年舒爾茲就是本項目的佼佼者，今年評價更從65分提升到高達70分，身高6尺9吋，採四分之三揮臂的投球動作，能為他這顆逐漸加快，最速來到88英哩的橫向變化球提供獨特的水平位移，上季在2A他的滑球在102個打席當中的被打擊率為1成52，用這顆球飆出42K。

變速球：惠森杭特（70）

惠森杭特順利蟬聯這個項目，球探指出他去年雖然因為上3A後受到更小的好球帶與小主場表現掙扎，但他的變速球表現依舊亮眼，他的變速球速度落在78-81英哩，且他可以用跟直球幾乎一樣的姿勢丟變速球，且控制該球的下沉變化。惠森杭特的變速球上季製造亮眼的49%追打率以及47%的揮空率。

控球：馬修斯、舒爾茲、沃布列斯基（55）

球探點出，考量到舒爾茲的年紀與身材，他的控球能力相當紮實，在過去2季共115.1局，能送出153K、30BB。馬修斯與沃布列斯基的類型相似，都是用豐富的武器庫投給對手打，但球威並不算亮眼。

最高天花板：舒爾茲

舒爾茲在高中時就因為他的身材（206公分）、擺臂角度與滑球被拿來與「巨怪強森」（Randy Johnson）相比，隨著他在各階段的發展，他也逐漸成為越來越優秀的投手。在去年，舒爾茲以20歲之齡拿下2ASouthern League的年度投手，在進職業後，舒爾茲的累積防禦率為2.03，被打擊率1成91，三振率33%。

最高地板：舒爾茲

舒爾茲有著最好的武器庫與控球，他把球控制在本壘板附近的能力比本名單中的所有人都好。且就算無法先發，單靠他的滑球，也能讓他成為一名後段局數的後援投手。

年度最佳新秀候選：惠森杭特

球探認為本次榜單中的選手今年可能都不會獲得太多機會，但惠森杭特與馬修斯是最有可能獲得大聯盟局數的投手，上季惠森杭特在PCL（3A，太平洋岸聯盟）主投109.2局送出135K；馬修斯上季在待過小聯盟4個層級，合計飆出202K。兩人當中惠森杭特擁有比較多的3A經驗，且巨人輪值相對比紅雀不穩定，因此他被列在這個項目當中。

惠森杭特。（資料照）

竄升最快：馬修斯

馬修斯是2023年選秀第四輪，來自史丹佛大學的好手，他在6月對德州大學的超級地區賽時主投156球飆16K奪勝獲得球探關注，在剛進紅雀時他僅排名農場第22名，而經過第一個完整的職業賽季後，他一路從1A竄升到3A，且是近12年來第二位單季達標200K的投手。馬修斯的球速在進職業後增加約3英哩，來到95英哩左右，滑球則多4英哩左右，來到85英哩左右，他80英哩出頭的變速球，這兩種變化球都有製造對手揮空的能力。

最低出身：沃布列斯基

沃布列斯基在2021年大三距離選秀2個月前，因為手肘受傷動TJ手術，道奇用略微高於該順位的19萬7500美元於第11輪將他選進，並協助他康復。沃布列斯基的球速從90到93英哩提升到94-96英哩，最高能碰到99英哩。他能夠混用5個球種，且可以送出大量三振，因此給他了不俗的地板與具想像力的天花板。

最需要證明自己：史奈爾林

2023年，史奈爾林在生涯第一個職業賽季就爬到2A，22場先發防禦率僅1.82，103.2局送出118K，但去年他的速球以及滑曲球失去速度與效率，導致在教士時期的防禦率飆高到6.01，接著就被交易到馬林魚，不過在交易過後他的表現有所反彈，但今年他仍得證明自己是怎樣的版本。

值得注意：梅菲爾德（Kash Mayfield）（教士）

去年第25順位進入職業的梅菲爾德，速球可以碰到97英哩，且有著不錯的尾勁，並且已經展現出優異的變速球。這位奧克拉荷馬高中出身的好手，還有一顆75英哩以上且控得很好的曲球，不過變化仍不夠犀利。在機制上，梅菲爾德的機制讓他的延展（extension）很好，而且他還很能夠投好球。

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