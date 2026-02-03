自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》上週最佳球員出爐！太陽「惡棍」、黃蜂米勒本季首度獲獎

2026/02/03 09:20

太陽布魯克斯、黃蜂米勒分別獲得西、東部單周最佳球員。（圖片擷取自NBA官網）太陽布魯克斯、黃蜂米勒分別獲得西、東部單周最佳球員。（圖片擷取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職籃NBA公布上周最佳球員，西部由效力鳳凰城太陽的布魯克斯（Dillon Brooks）獲獎，東部則是夏洛特黃蜂的米勒（Brandon Miller）拿到獎項，兩位都是本季首次獲此殊榮。

太陽在上一周打下3勝1敗的成績，「惡棍」布魯克斯的功勞功不可沒，4場比賽平均打下28.8分、4.5籃板與2.8助攻，此外投籃與三分球命中率還分別高達53.5%與54.5%，其中在1月30日對上東部龍頭活塞，33分鐘的出賽時間爆砍40分寫下生涯新高

今天賽前狀態十分火燙的黃蜂，上週4場比賽全勝，這段時間米勒的表現儼然成為球隊的關鍵人物，他在上個禮拜打出場均26.3分、5.8籃板與2.3助攻，外線命中率剛好來到5成，在27日面對七六人的比賽，他27分鐘的出賽時間拿下30分，幫助球隊血洗對手

布魯克斯與米勒都是本季首度拿到單周最佳球員，這個賽季目前拿到最多的是3度獲獎的雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），而東契奇（Luka Dončić）、約基奇（Nikola Jokić）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及布朗森（Jalen Brunson）則都有2次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中