NBA》上週最佳球員出爐！太陽「惡棍」、黃蜂米勒本季首度獲獎

〔體育中心／綜合報導〕美國職籃NBA公布上周最佳球員，西部由效力鳳凰城太陽的布魯克斯（Dillon Brooks）獲獎，東部則是夏洛特黃蜂的米勒（Brandon Miller）拿到獎項，兩位都是本季首次獲此殊榮。

太陽在上一周打下3勝1敗的成績，「惡棍」布魯克斯的功勞功不可沒，4場比賽平均打下28.8分、4.5籃板與2.8助攻，此外投籃與三分球命中率還分別高達53.5%與54.5%，其中在1月30日對上東部龍頭活塞，33分鐘的出賽時間爆砍40分寫下生涯新高。

今天賽前狀態十分火燙的黃蜂，上週4場比賽全勝，這段時間米勒的表現儼然成為球隊的關鍵人物，他在上個禮拜打出場均26.3分、5.8籃板與2.3助攻，外線命中率剛好來到5成，在27日面對七六人的比賽，他27分鐘的出賽時間拿下30分，幫助球隊血洗對手。

布魯克斯與米勒都是本季首度拿到單周最佳球員，這個賽季目前拿到最多的是3度獲獎的雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），而東契奇（Luka Dončić）、約基奇（Nikola Jokić）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及布朗森（Jalen Brunson）則都有2次。

