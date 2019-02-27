布局全球市場 樂天「運」籌帷幄

柯瑞（法新社）

記者黃照敦╱特稿

梅西（資料照，路透）

日本職棒東北樂天隊難得安排登台單挑中職2連霸盟主Lamigo桃猿隊，儘管只是2場春訓熱身賽，仍有幾個面向，可以達到「實質交流」的目的。

樂天是日職12隊中隊史最短的球隊，2004年因歐力士和近鐵合併，樂天擊敗競爭對手活力門，組成東北金鷲補足太平洋聯盟第6隊，讓整個日本職棒兩聯盟繼續正常運作。樂天初期戰績不佳，後來在王牌田中將大領軍下，2013年終於在「日本一」以4勝3敗擊敗讀賣巨人，拿下至今唯一總冠軍。經過近10年的整軍經武，打下日本一，也讓樂天在日職名留青史。

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巴塞隆納球衣冠名權花73億

日本電商龍頭樂天抓準時機進場，也掀起一陣企業跟風，樂天更從日本出發，邁向全球運動市場。驚動世界體壇的還有在2017年買下世界足球先生梅西領軍的西班牙巴塞隆納隊球衣冠名權，簽約天價4年2.35億美元（約73億台幣），以及NBA勇士隊3年6000萬美元（約18.6億台幣）球衣廣告，今年1月並簽下天王神射手柯瑞代言。

買勇士球衣廣告、簽柯瑞代言

樂天集團砸大錢在職業運動領域，日本國內還擁有Ｊ1神戶勝利船職足，並且贊助全球重要運動賽事，目的就是要提升品牌價值。這次金鷲主動安排來台會戰，也是搶食台灣市場的計畫之一，也看出樂天擴張版圖的企圖心。

中職擴軍之路屢屢受挫，台灣比樂天財力雄厚的企業很多，但跨入總是瞻前顧後，樂天的到訪，也許可以對台灣企業投資體育帶來不同思維。

樂天是日職最年輕球隊，與台灣職棒的連結，從2006、07年林英傑和林恩宇加盟樂天開始，2013年樂天以日本一之姿登台打亞洲職棒冠軍賽，當時由星野仙一領軍，田中將大赴洋基前也跟著一起來台。2016年簽下宋家豪後，這次實現帶小宋回台登板的諾言。

太平洋聯盟今年在王柏融加入火腿後，戰情刺激，5台將開季有機會登錄一軍，台灣FOX電視每週至少直播10場，主場在東北仙台的樂天也要爭取台灣旅客造訪，樂天在春訓百忙中還特地以一

軍陣容造訪，後天第二戰結束當晚就離台，除了要和隊史相當的桃猿以球會友、交流台日棒球文化外，也可見樂天的誠意以及對台灣市場的積極性，並透過台灣樂天市場邀請行政院長蘇貞昌為明天的首戰開球。

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