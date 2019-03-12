中職30》搞怪洋將不少 還曾軟禁翻譯

味全龍的「賈西」，後來轉效力統一獅並更名凱撒。（資料照）

前言：

獅隊翻譯蘇元泰在職棒圈擔任翻譯長達21年。（記者羅志朋攝）

前味全龍盜壘王大帝士。（職棒雜誌提供）

中華職棒能吸引球迷目光，提升比賽水準，引進外籍球員助威有其貢獻，一開始光以「洋將」稱呼他們就很有江湖味。根據中職紀錄組統計，29年來，共有861名洋將在一軍登錄出賽，人數幾乎和本土球員897人相當，洋將如過江之鯽，你記得幾個？

「觸身球王」喬伊是蘇元泰遇過脾氣最火爆的洋將。（資料照）

本報「中職30」系列今推出加碼版—中職洋將番外篇︰「初戀最美」，最讓老球迷懷念的元年四大洋將、洋將的無厘頭命名、元老統一獅隊史最猛的「獅王」王漢，以及最「了」他們的翻譯泰哥大爆料，一饗讀者。（記者黃照敦）

徐總飆罵「丟三X」 賈西變身救援王

統一獅「泰哥」蘇元泰在職棒圈擔任翻譯達21年，從味全龍起步，至今帶過的洋將超過百人，印象最深刻是超強洋投凱撒，泰哥解釋，「我和他都是1968年生，先後在味全、統一同隊。」

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凱撒在味全中文譯名「賈西」，泰哥回憶，賈西剛來味全是先發，投沒幾場就被拉到後援，有一次投不好，總教練徐生明邊走上投手丘邊大罵：「X你X，是在丟三X啦，告訴他再丟不好，機票已準備好，等一下你就照翻。」泰哥聽了大驚，直言原文照翻會出事，但徐總不管。

說也奇怪，賈西被徐總這麼一罵，後來愈丟愈好，成了中職經典救援王。2004年總冠軍賽對興農牛，當時效力統一獅並更名凱撒，幾乎每場登板救援，完全燃燒，第7戰崩盤，退場後他猛踹垃圾桶、狂摔手套，失望地對泰哥說：「你去跟教練講，我已經付出一切（I give them everything.）。」泰哥表示，他從沒見過凱撒如此沮喪。

「盜壘王」大帝士 教頭全開綠燈

盜壘王大帝士也令泰哥印象深刻，他說，洋將來台因球團擔心安全，基本上禁止騎車或開車，大帝士是他帶過第一個開車上高速公路的洋將。由於盜壘實在太猛，泰哥透露，當時總教練徐生明常對大帝士說，「今天上壘要跑幾次，隨便你啦。」全開綠燈。

大帝士是大夥兒的老大，常帶洋將到處趴趴走。有一年總冠軍賽對和信鯨，大帝士先與王光浩本壘衝撞，後來巴威特說要幫老大報仇，第9局故意衝撞捕手黃鈞瑜，才爆發流血衝突。無奈1998年季後大帝士左膝動刀，隔年盜壘威力銳減遭解約。

「觸身球王」喬伊是泰哥遇過脾氣最火爆的洋將，常砸對方打者，他回憶，2004年季中喬伊遭解約，完全失去理智，當時兩人同在飯店，喬伊竟把他「軟禁」在房間，形同挾持，後來他急忙打給打擊教練大衛才脫險。

獅隊翻譯蘇元泰

自比洋將大保母

泰哥認為，這工作與其說是翻譯，倒不如說像保母，要處理洋將大小事務，還要協助其眷屬生活瑣事，他曾帶洋將老婆去產檢、小孩發燒去醫院；雖然辛苦，不過泰哥心存感念，「感謝棒球給了我一切。」（記者羅志朋）

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