中職30》初戀最美 元年選秀4大洋將

鷹俠是中職首位百轟打者。（職棒雜誌提供）

現在本土球員要加盟中職都必須經過選秀程序，洋將則由各隊自行尋找，職棒剛開打時卻剛好相反。

職棒元年的瑞克因為外型帥氣，擁有眾多女性球迷。（職棒雜誌提供）

職棒開打前一年的1989年9月22日舉辦了第一次洋將選秀，由後來曾任中職秘書長的屠德言引進16名外籍選手，經過實戰測試，4隊各選走4人，其中味全龍史東、三商虎鷹俠、兄弟象帝波和統一獅瑞克，都是實力、人氣兼具明星球員。

史東（左）職棒元年（1990）先發25場，18場完投和5場完封都是聯盟第1。（職棒雜誌提供）

史東-從中職紅回大聯盟

帝波是是第1個娶台灣老婆的洋將。（職棒雜誌提供）

史東在洋將選秀會第1輪第1順位被味全龍選中，他也不負選秀狀元的頭銜，職棒元年（1990）先發25場，18場完投和5場完封都是聯盟第1，並奪得防禦率王（1.92），91年再以15勝贏得勝投王，92年季後被教士隊網羅，成為第1個重返美職系統的中職洋將，並曾在2000、01年上到大聯盟。

中將洋將特殊紀錄

鷹俠-中職首位百轟打者

鷹俠除了瀟灑、浪漫的游擊守備動作令球迷耳目一新，長打火力更驚人，職棒元年以18轟奪得全壘打王，1996年再以破紀錄的31轟稱王，效力三商虎7年共擊出120支全壘打，是中職史上第1個百轟打者。

帝波在洋將選秀會的最後順位才被兄弟象選上，但是職棒元年打擊率0.305，擊出10支全壘打，並跑出13次盜壘。原本守左外野的帝波除了打擊極具破壞力，由於速度、臂力俱佳，還把「不動的中外野手」李居明擠到左外野。

帝波-首位娶台灣某洋將

帝波是「本土化」最深的洋將，不但國、台語都說得相當流利，還取了中文名字「王中波」，和他最麻吉的王光輝同姓，也是第1個娶台灣老婆的洋將，離開台灣後仍和兄弟象保持密切關係，並主動擔任兄弟象球探。

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瑞克-33支二壘打聯盟最多

瑞克也是第4輪才被統一獅選上，但是很快就成為當家第4棒，由於瑞克固定守一壘，原本的一壘手、左投的鄭百勝一度去守二壘。瑞克職棒元年打擊率0.322，打出聯盟最多的33支二壘打，同時因為外型帥氣，擁有眾多女性球迷。

不過，瑞克打完職棒元年因為家庭因素返美，並改任保險經紀人，至今仍讓老獅迷念念不忘。

（記者吳清正）

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