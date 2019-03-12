中職30》22勝王漢 會摳球迷腳底

何信標(左)秀出當年和王漢在統一墾丁渡假村的合照。（何信標提供）

堪稱獅隊最強洋投

何信標收藏的王漢簽名球。（何信標提供）

陪中職走過30年的統一獅，這些年光是洋將就找了將近180名，其中讓元老員工何信標印象最深的就是王漢，當年到桃園機場去接機時，戴著牛仔帽和蓄著小鬍子的模樣至今難忘，當時也沒想過這位「邊走邊拍打摩托車」的淘氣老兄，會成為以單季22勝締造中職紀錄的大投手。

職棒元年進入統一集團工作，2年轉到棒球隊上班的何信標，有滿肚子的棒球故事，看著這些年來來去去的洋將，對於職棒4至6年在獅隊締造56勝的王漢，印象深刻。

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「當年我駐點在台北，洋將幾乎都是我去接機，那時去桃園機場接王漢，對他戴個牛仔帽、留著鬍子的樣子，印象很深。」那時球隊要上台北會合，何信標把王漢帶到中泰賓館check in之後，就帶他去吃飯，「台北摩托車很多，他一不小心碰到車子警報器大作，嚇了一大跳，但後來他邊走就邊拍摩托車，實在是有點幼稚。」何信標笑說。

但這位當年已快30歲、身高190公分的多明尼加籍老兄，卻在職棒4年締造單季22勝新猷，接下來兩季各拿18和16勝，雖未再拿勝投王，但抱回兩座防禦率王、1座三振王，堪稱獅隊史上最強洋投。只是他在場上展現霸氣，場下仍是稚氣十足，「早年台南球場的看台欄杆很低，有些球迷穿拖鞋來看球，就光腳伸出欄杆，王漢會用手去摳球迷的腳底。」何信標笑說。

王漢後來受到王貞治的青睞，赴日加盟大榮鷹，之後再度返台加盟台灣大聯盟，都未再投出昔日「獅王」風範。「後來就沒有聯絡了，也不知道他現在如何？」何信標對這位當年一起在統一墾丁度假村合照的老戰友念念不忘，期盼有朝一日再聚首。

（記者倪婉君）

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