猿獅開季新面孔 照過來

桃猿賴智垣（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚、羅志朋／連線報導〕桃猿昨天提交開季一軍名單，亮點是登錄投手賴智垣、野手陳晨威2位新秀，兩人都感謝教練團願意給機會。

賴智垣是前職棒投手賴有亮的兒子，去年季中選秀第4輪被猿隊指名，昨天才被告知要從一軍開季，他表示，去年加盟後，只打過不到半年的二軍，春訓特地加強身體的強度與柔軟度，控球也變得穩定。

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投手教練吳俊良指出，賴智垣去石垣島與羅德打交流賽後的表現一直很穩定，雖然球速不是很快，但球質好、有自信、會用頭腦，因此大膽向總教練推薦，今年的定位是中繼，整季預計要吃60局左右。

桃猿陳晨威（記者徐正揚攝）

陳晨威去年10月曾在一軍出賽5場，季後在冬盟表現亮眼，由於腳程飛快，內外野都能守，被認為是調度上的活棋。他表示，很高興開季上一軍，很清楚速度是最大優勢，若能穩定出賽就拚盜壘王。

統一獅陳重羽（記者黃志源攝）

獅隊也有新秀出頭，打職棒第3年的陳重羽首次在開幕戰先發蹲捕，總教練黃甘霖認為，陳重羽打擊近況出色，過去與洋投搭配的狀況也不錯，明天台南主場開幕戰再由江辰晏搭配林祐樂。

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