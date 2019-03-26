中職30票房催不動 開幕週跌近3成

中職30開幕週，前3場累計人數比去年下跌近30%。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職30年球季於上週六開打，不論開幕戰或前3場的觀眾人數，都比去年大幅下滑，前3場累計人數比去年下跌近30%，本週賽事各在去年場均落在後段班的洲際、台南進行，票房是否持續寒冷？有待觀察。

中職開幕週觀眾人數

今年開幕戰有1萬3591人進場，雖寫下連續9年開幕戰票房破萬人，卻是桃園球場5次舉行開幕戰的新低，比去年開幕戰1萬8521人下跌26.4%，在中職票房自2013年回春的這7年，只比2014、2017年在新莊球場打開幕戰的1萬1288、1萬2500人多，新莊最大容量是1萬2500人。

前3場場均人次 5年來新低

至於開幕週前3場，今年累計2萬6860人、場均8953人，比去年同期下跌26.4%，不僅是自2013年以來的新低，甚至比2016年只打成2場的2萬9759人還少。至於連續2年編號第3場的台南開幕戰，今年5128人比去年下跌34.9%。

本週賽事各是洲際5場、台南4場，這兩地去年場均都不到4400人，在4隊主場落在後段班，去年洲際第1次單週5場的場均5697人，今年適逢彭政閔退休年，票房有機會比去年同期好；今天的洲際首戰，兄弟萊福力先發對決桃猿史博威，並由台中市長盧秀燕開球。

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獅隊因應週四（28日）起連續4場台南主場，於週末安排第2波「榮耀30，經典OB再現」主題日，邀請曾智偵、曹竣崵、吳俊良、曾翊誠舉行見面會。

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