火球男對決無果 歐書誠接手首勝、MVP

吳世豪（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕「火球男」吳世豪、黃恩賜昨天在「金控大戰」同場先發，沒人搶到勝投，形成牛棚決勝負，悍將吳世豪僅投2.2局失3分，牛棚接手止血，以6：3擊敗中信兄弟，贏得2連勝，中繼2.1局無失分的歐書誠抱回生涯首勝、首座單場MVP。

周思齊（中信兄弟提供）

歐書誠（富邦悍將提供）

吳世豪本季初先發，最快球速147公里，但被敲4安都是二壘安打，2局下先掉1分，第3局又連挨林書逸、周思齊二壘打，並出現2次四壞球和1次觸身球，只撐2.2局退場，交給歐書誠。

吳世豪認為投球上沒太大問題，只是節奏太趕，他說：「第3局投球太急躁，想趕快解決打者，造成反效果，讓自己投得有點掙扎。」

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周思齊1500安只差1支

至於林書逸、周思齊連2打席二壘打，吳世豪說：「其實這2球都是我想要的位置，只是對方打得很好，他們打線真的打得好，也比較有耐心。」周思齊這支二壘打也是生涯第1499安，最快後天對獅隊之戰就能達成1500安，將是中職史上第6人。

歐書誠力守2.1局無安打、無保送，還飆5K，再交給張竣龍、賴鴻誠、陳鴻文、倪福德各投1局沒再掉分。

歐書誠說，教練前一天就分配若先發投手出狀況，誰要先準備，「因為我有休一天，感覺一開始沒那麼好，就照捕手配球，先把球投準，想辦法把角度投出來。」

首勝和MVP一起到手，歐書誠開心獻給家人，他笑說：「不知會來得這麼快，去年剛上來時，投幾場就覺得疲勞，之後防護員與體能教練有針對這部分加強，現在感覺還不錯。」

22歲黃恩賜則是生涯初先發，5局失2分、飆5K，最快球速146公里，但牛棚未能守成，接替的洪宸宇、吳哲源都投0.1局丟2分，洪宸宇承擔首敗。

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