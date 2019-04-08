球運差非低潮 陳俊秀不認「帳」

陳俊秀（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿隊近期攻勢不順，去年MVP陳俊秀的帳面數據也不好看，連同昨5次打擊都無建樹，目前打擊率2成38，和去年3成75豪打成績相去甚遠。不過，進階一些的數據顯示，陳俊秀帳面的低潮很可能源自球運，他也相信，維持住好球帶的大前提下，成績應會回歸。

「我真的打不好嗎？是運氣不好吧。」陳俊秀賽前有些哀怨地說，近期感受到有擊中球心的打席，球都往對方手套飛，真的形成長打就是本季至今唯一一支二壘打，反而他自認掌握不算佳的球，還形成安打。

數據上來看，陳俊秀確實稍嫌運氣欠佳，他的BABIP（將球打進場內形成安打機率）僅0.256，低於聯盟平均0.295，更遠低於去年的0.425。昨陳俊秀5次打擊皆無功而返，還吞2次三振，但3局下的平飛球、9局最後反攻擊出的雙殺打，擊球力道也都不差。

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陳俊秀旅美多年，自然見過大風大浪，他說：「我知道真正低潮的樣子，在場上整個打擊策略都會亂掉，但現在至少我設定的好球帶沒亂，不會因此影響打擊的想法、節奏。」

陳俊秀也說，他認為球季剛開始前20場，是最多球員打不好的時候，「我認為這時候持續堅持對的事，是最困難的，我相信之後成績會漸漸回來。」

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