選秀看點1》首輪熱門江國豪 「麥」向中職頭牌

江國豪有望成為母校麥寮高中進入職棒第一人。（資料照，記者林正堃攝）

記者羅志朋／專題報導

麥寮創隊教頭：靠江自己努力

木棒聯賽從未打進8強的雲林麥寮高中，如今可望產出隊史首位職棒球員，21歲大物投手江國豪今年選秀很有機會在首輪雀屏中選，昔日麥寮74歲老教頭董啟惠感到與有榮焉：「不簡單啦，我們沒資源，都是靠他自己努力。」

就讀台體大的江國豪，曾入選2017年世大運、亞錦賽和2018年世大棒、U23世界盃國手，最快球速148公里。

請繼續往下閱讀...

六輕贊助沒譜 資源稀少

2009年麥寮創隊，董啟惠接任教頭，今年1月離隊，他苦笑，「當初我來麥寮接球隊，朋友說有六輕贊助，穩妥當啦，結果六輕一毛錢也沒給，都靠體育署每年補助幾十萬元，其他自己想辦法，沒資源很辛苦啦。」

缺銀少糧，好球員不可能到麥寮，只能收實力較差的選手。董啟惠回憶道，江國豪國中是捕手，來麥寮改練投手，高一球速不到130公里，高二投得普通，經長期磨練，直到高三才成為一號主戰投手，投球特色是手腕柔軟、控球好但球質輕。

江不菸不酒 董啟惠讚認真

董啟惠透露，幾年前原本已跟台電講好，江國豪高中畢業就進台電打球，生活有保障，只是江國豪家人希望升學，最終選擇讀台體大，後來看電視轉播，覺得他投球更成熟了。

董啟惠認為，江國豪能有今日成就，完全靠自己努力，「他家境不錯，不抽菸也不喝酒，很乖，練球又認真。」

今年選秀另有4名麥寮校友報名，包括3名投手朱添明、吳仁傑、張哲豪和內野手張育豪。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法