選秀看點2》業餘雙雄人才庫 僅陳良志一搏

業餘雙雄合庫、台電挑戰中職選秀，今年僅台電陳良志一人。（資料照，棒協提供）

記者羅志朋／專題報導

歷年有許多合庫、台電出身的球員挑戰職棒，今年145人報名選秀創空前紀錄，卻無法吸引合庫、台電好手目光，僅台電22歲下勾投手陳良志報名。

台電教頭李盈南解釋，陣中實力好的選手都是正式員工，年紀稍長，非正式員工「體育幹事」較年輕，未來有機會升正式，生活有保障，可能自評實力還不夠故未報名。

請繼續往下閱讀...

而現實是殘酷的，依台電規定，陳良志報名選秀，即使落選，仍無法再回台電打球，等同背水一戰。

李盈南指出，陳良志下勾投球有球威、也有特色，年紀輕、還有進步空間，要挑戰職棒當然給予祝福；只是公司考量未來要給年輕球員入隊空間，身分是體育幹事的陳良志，不管是否被選到都無法回台電。

合庫教頭許順益：實力非特優 寧選擇穩定

合庫教頭許順益則說，現在職棒球隊普遍選高中畢業球員長期培養，若合庫球員實力不是特優，寧可選擇穩定有保障的工作，「沒有球員找我談過選秀，我有問剛從崇越過來的楊振裕，他說一點意願也沒有。」楊振裕2016、2018年報名選秀都落榜。

許順益認為，高中球員剛畢業，不見得一定要馬上挑戰職棒，先升大學或進業餘球隊磨練，若入選國手，球技和經驗都會更上一層樓，屆時再打職棒也不遲。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法