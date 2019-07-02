5隊各取所需 味全內野補好補滿

中職選秀登場，5隊總教練與中職會長吳志揚合影。（記者林正堃攝）

從零開始的味全龍選秀策略很清楚，就是先把內野好手補齊，包括狀元劉基鴻、第3跟4輪選進李凱威、朱祥麟。

較意外的是，捕手位置龍隊等到第11輪才選擇全浩瑋，第18輪選牛塏曄，但牛塏曄擁有國家隊資歷，加上葉總對捕手養成應該頗有信心，這部分還可以藉由二軍賽事磨練。加上徐若熙、吳俊杰等投手，龍隊選進不少潛力股。

岳政華披黃衫 外野守備強

中信兄弟內野整齊，首輪選進的岳政華則是資質很棒的外野手，也可能因應中外野手張志豪的年齡，岳政華則有大範圍的外野守備功力。由於球隊幾位年輕先發都是右投，兄弟次輪選進左投魏碩成，有機會被培養為先發。

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富邦悍將前3輪都選投手，或許是考量二軍已有不少具長打資質的新人，加上這屆長打者不多，第4輪選進捕手姚冠瑋值得期待，也可銜接現有捕手戰力和去年狀元戴培峰。首輪選進的江國豪成熟度是本屆最高，且有先發能力，也許下半季或明年就能為球隊貢獻。

獅首指名林安可 具明星潛質

獅隊首輪選進南英畢業頗具明星潛質的林安可，雖然投球尚須培養，但獅隊成功養成過江辰晏。次輪選進的羅暐捷狀況類似陳重羽，捕手、外野能同時勝任。

桃猿這次選秀偏向選擇即戰力，因為他們的牛棚消耗量大，這次多半選進即戰力或功能性投手，蘇俊璋投得一手不錯的指叉球，能馬上為球隊貢獻，下勾投手張喜凱則可望跟黃子鵬搭配，比賽後段能壓制右打。（球評潘忠韋口述，記者林宥辰整理）

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