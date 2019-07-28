台灣藍拚纏狂追 不敵紐西蘭

彭詩晴攻下全隊最高20分，仍不敵紐西蘭長人陣。 （記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣藍隊昨天在瓊斯盃女子組面對衛冕軍紐西蘭，彭詩晴雖繳出全隊最高的20分，仍難擋對手強大火力，最終以68：86落敗，無緣寫下2連勝。

面對平均身高184公分的紐西蘭，藍隊一度落後20分，但全隊並未放棄，仍在下半場奮力拚搶纏鬥。總教練華格納說：「這場是很好的經驗，輸球很難熬，但我希望大家能保持下半場的拚勁。希望下一場對南韓，我們有更多球員挺身而出，有個好結局。」

前3戰表現不佳，只進帳個位數得分的吳盈潔，昨找回節奏拿下12分，她表示，前幾戰顧慮太多，教練鼓勵她積極出手，希望她能跳出來幫助球隊。

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旅外好手魏于淳本屆上場時間並不多，昨替補上陣14分鐘，高效率攻下13分、2抄截，她說，「機會是自己創造的，而不是抱怨教練給我多少時間，我就把這段時間盡力發揮到最好。」之前在WCBA還曾遇過只上場10秒的窘境，也讓她學會在面對挫折時調適心境。

魏于淳：學姊包袱太重

藍隊至今僅對菲律賓拿下1勝，魏于淳認為，團隊磨合時間不足是原因之一，另外是團隊氛圍，「藍隊大家都是學姊，包袱太重，有時候打起來太悶。」

上屆瓊斯盃魏于淳為白隊一員，在恩師錢薇娟麾下打球，讓她感受到球隊氛圍的重要性，她說：「就算是面對打不贏的對手，但錢姊仍會希望我們拿出態度。」她也透露，能漸入佳境，錢姊的鼓勵相當重要。

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