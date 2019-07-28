白隊射日失敗 錢姊嘆賽事少難練功

陳薇安昨拿下全隊最高20分。 （大會提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣白隊昨迎戰日本隊，首節勉強與對手抗衡，但沒能擋住日本隊單場9顆三分球的外線火力，終場仍以62：81落敗，無緣拿下第2勝。

台灣白隊陳薇安攻下全隊最高20分，朱育勤13分次之，韓雅恩挹注9分，主帥錢薇娟表示，日本隊戰力高，又快又準，給了白隊很好的學習機會，「他們的防守讓我們的攻擊手很辛苦。」這4戰表現穩定的韓雅恩，繳出場均8.8分、1.8籃板，她說：「日本是亞洲數一數二的球隊，在場上解讀比賽的能力，是我們要學習之處。」

白隊本屆雖大勝學姊台灣藍隊，打出令球迷驚艷的一役，卻分別輸給日本、南韓，錢姊也點出台灣籃壇現階段問題，她認為天分只佔了少部分，主要還是賽事過少，「不管是男女籃，我們都難以藉由大量的賽事累積經驗。」

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朱育勤大賽洗禮變積極

白隊的後場大將朱育勤，第3度參與瓊斯盃，歷經各大國際賽洗禮，讓她發現自己的問題，並成功突破心理障礙，在場上更勇於出手，今年瓊斯盃繳出場均10.3分、4助攻的成績，「教練之前認為，我在場上過於消極，只想把球給隊友，先發卻沒辦法在得分給予太多貢獻，藉由這些賽事讓我持續改進。」

就讀北市大的朱育勤，對於上屆UBA以全勝之姿前進小巨蛋，卻只以季軍作收，感到相當可惜，新學年她將就讀研究所，繼續率隊衝擊更好的成績，「這屆畢業的學姊很多，希望能幫助其他學妹提升競爭力。」

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