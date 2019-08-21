育成苗池競爭 僅少數躍龍門

台灣歷年「純育成」選手中，僅宋家豪（見圖，資料照）和林羿豪成功轉為支配下選手，並上到一軍。

〔記者吳清正／台北報導〕王彥程去年在亞洲青棒賽技壓日本隊吉田輝星，吉田去年選秀會獲得日本火腿第1指名，王彥程則只獲得樂天育成合約，待遇差別很大。

台籍育成選手

王彥程第13位

職棒是現實的，若有其他球隊競爭，可能就不止開出育成合約，其實也不止台灣球員，巨人也以育成合約簽下多明尼加投手阿德梅斯、拉莫斯和外野手莫特，軟銀則簽下古巴外野手柯拉斯，其中阿德梅斯和柯拉斯已上過一軍。

王彥程將是第13個台灣出身的日職育成選手，以外籍球員簽第1份合約為育成合約則是第6人，其他像陳偉殷、陳冠宇原本簽支配下選手合約，因為受傷或被釋出等原因而改簽育成合約，張奕則是在日本念高校、大學，取得日本球員身分，透過育成選秀會加盟日職。

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「純育成」轉一軍

僅林羿豪、宋家豪

在王彥程之前的5位台灣純育成選手，只有林羿豪和宋家豪成功轉為支配下選手，並上到一軍。

日職2006年開始實施育成選手制度，在一、二軍的70人（支配下選手）上限之外，可再網羅更多球員來培訓，此外，球團也會將需長期待在傷兵名單的球員轉為育成選手，以空出支配下選手名額。

越來越多育成選手上一軍，甚至成為一線球星，像是軟銀王牌投捕千賀滉大、甲斐拓也，2008、2009年央聯新人王巨人山口鐵也和松本哲也，曾是羅德隊終結者的西野勇士。

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