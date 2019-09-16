王維中「熊」難過 回海盜首掉分

王維中（左）回海盜後第4場出賽首度掉分，就是上次也失分的小熊隊。 （美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕王維中、張育成昨天都在大聯盟出賽，表現都差強人意，王維中回海盜後第4場出賽終於掉分，張育成在雙重賽都先發守三壘，4打數無安打還吞2Ｋ，兩人所屬的海盜、印地安人都輸球。

海盜對小熊3連戰第2場，打完4局便以1：7落後，王維中於5局下登板，1出局後先保送索布里斯特，接著連續被敲2支安打，三振韓德瑞克斯拿下2出局後，被瑞佐擊出安打，小熊再添2分，王維中也被換掉。

海盜派霍梅斯接手，連投2個觸身球再丟1分，這分記王維中的帳，總計王維中用26球投0.2局、挨3安失3分，防禦率漲至3.86，他前次失分是8月6日，當時還效力運動家，後援2局挨4安失2分，對手就是小熊，地點也在小熊主場。

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張育成雙重賽0安吞2K

印地安人與雙城打雙重賽，張育成兩場都先發守三壘，午場打第9棒、晚場打第7棒，都只打2打席就被換掉，單日4打數無安打還吞2Ｋ，打擊率降至2成08，晚場退場後被鏡頭捕捉到，看板球星游擊手林多走到他身邊安慰他。

小熊以14：1輕取海盜拿下3連勝，本季團隊237轟打破2004年235轟的隊史紀錄，在國聯外卡仍居第2名；印地安人單日兩敗，讓雙城的美聯中區封王魔術數字降至「M9」。

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