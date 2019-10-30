韋蘭德攻頂戰 太空人相信他

太空人明星二壘手艾圖維（右）最愛的一件T恤上，就印著「我愛賈斯汀．韋蘭德。」左為韋蘭德。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「我愛賈斯汀．韋蘭德。」太空人明星二壘手艾圖維最愛的其中一件T恤上，印著的這句話，其實正代表全隊上下的心情，他們對今天第6戰要站上投手丘的韋蘭德都很有信心，期待他拿下這場最重要的世界大賽勝利。

例行賽21勝6敗佳績

如果要比較今天兩位先發投手今年季後賽數據，1勝3敗、防禦率4.15的韋蘭德，當然比4勝0敗、防禦率1.93的史崔斯柏格遜色。況且韋蘭德生涯在世界大賽的數據更不好看，是0勝5敗、防禦率5.73。

但這一切都無損隊友對韋蘭德的信心，因為他自從2017年季中交易至太空人後，不但幫助球隊在該年拿下隊史首冠，今年例行賽又繳出21勝6敗的神鬼成績，和隊友柯爾都是美聯塞揚獎的熱門人選。

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就差世界大賽勝投拼圖

「對於通往名人堂的履歷表上，若能有一場世界大賽勝投一定是加分。」太空人教頭辛奇說，「如果韋蘭德能拿下這場攻頂的世界大賽勝投，一定要算我一票。」

就算韋蘭德在世界大賽還沒勝投過，但他在2017年兩場世界大賽先發都是優質內容，今年在第2戰6局失4分，仍算差強人意。隊友哈里斯就說：「他的準備工作絕對無人可及，他吸收大量資訊並在場上充分活用，就算有這麼好的生涯成績，他還是每天都檢討自己。」

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