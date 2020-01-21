重回LPGA 程思嘉「養生」戰略

高球女將程思嘉今年重回LPGA賽事，目標希望維持種子，仍以健康為優先。（資料照）

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣高球女將程思嘉上個球季在LPGA次巡賽事、生火者錦標賽奪冠，另有兩個第2名，並以LPGA次級巡迴賽獎金榜第4名的資格，重新拿回LPGA全卡的參賽資格。

22歲的程思嘉在業餘時期曾拿過4場職業賽冠軍，17歲時轉職業，並挑戰歐巡賽，不過她在轉職業後，遭遇甲狀腺亢進問題，也影響她的表現，最後失去LPGA資格，讓她陷入人生低潮，並決定在2018年重新來過，投入LPGA次巡賽，盼能東山再起。

不過程思嘉在次巡的第1年並未拿到資格，直到去年她拿下1座冠軍，7度闖進前10名，才順利取得LPGA正賽資格。重返這個舞台，她仍以健康為優先，「目標希望維持種子，並打進前60名，還有身體保持健康。」

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新球季首戰 2月征澳

程思嘉認為，歷經2年次巡賽的磨練，心態上成長不少，也積極和老師討論，減少在場上的情緒起伏。程思嘉新球季的首戰為2月初澳洲維多利亞公開賽。對於今年東京奧運，她表示希望先在LPGA站穩腳步，預計把目標放在2024年的巴黎奧運。

此外，今年的LPGA預計有6名台將，包含程思嘉、徐薇淩、錢珮芸、李旻以及傷癒的曾雅妮和龔怡萍；而徐薇淩在本週將迎來新球季首場賽事，百瑞吉LPGA錦標賽。

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