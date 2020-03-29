全國大專田徑公開賽》尖叫！林祐賢達世青資格

國立體育大學林祐賢在109年全國大專校院田徑公開賽暨奧運選拔系列賽第一站大專男甲組200公尺決賽，跑出21秒58的成績。（記者陳志曲攝）

揮別前年

雨中出賽受傷陰霾

〔記者粘藐云／台北報導〕國立體大短跑好手林祐賢，擺脫前年左腿肌腱撕裂嚴重傷勢，本季不只成功達到100公尺、200公尺亞青參賽標準，前天他在百米決賽跑出10秒41摘金，同時達標世青；昨受到疲勞影響，200公尺決賽跑出21秒58，拿下第3名。

高中時期就在田徑場上嶄露頭角的林祐賢，前年參加全國中等學校錦標賽時，不慎造成左腿肌鍵撕裂，休養9個月才重返賽場。

請繼續往下閱讀...

又遇大雨 平常心把比賽當訓練

傷癒復出後，林祐賢本季逐漸找回身手，先後在港都盃、青年盃達到亞青參賽標準，這次大專盃先在100公尺預賽跑出10秒58，刷新個人最佳，決賽衝出10秒41，達標世青的10秒43，讓他開心直呼：「有點出乎意料，跑完時直接尖叫。」

值得一提的是，林祐賢前年在雨中出賽受傷，這次大專盃又碰上雨神來攪局，他坦言，賽前心情確實有些焦慮，但他告訴自己平常心，把比賽當訓練，最終繳出意想不到的佳績。

林祐賢已取得亞青和世青參賽資格，但受武漢肺炎影響，曼谷亞青賽取消，7月登場的世青賽又延期，他說：「當然有點失望，但明年還有世大運跟亞錦賽可以努力，把目標放遠一點。」

近期無賽事

勤練追上楊俊瀚

至於秒數方面，林祐賢現階段以教練潘柏宇的10秒39為目標，未來則希望追上楊俊瀚的腳步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法