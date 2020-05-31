筋肉人生30年 吳金龍過半百仍繼續拚

2020健美錦標賽昨登場，53歲健身國手吳金龍再度參賽。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽昨於二二八紀念公園廣場登場，吸引不少健身愛好者參與，猛男及比基尼辣妹站上舞台展現好身材，畫面相當吸睛。

2020健美錦標賽昨登場。（記者王藝菘攝）

今年再度參賽的53歲資深健美國手吳金龍，民國80年開始健身，且每年參與8場比賽，雖然辛苦但未曾間斷，他說：「我希望讓我的粉絲、學生看到我的堅持還有正能量，讓大家在健身這條路堅持下去。」

近30年的健身路，吳金龍認為，最辛苦的地方不是訓練，而是在比賽日前得要先「脫水」，「賽前3、4天每天都要喝1萬5000cc的水，但最後2天完全不能喝水，才能在比賽當天展現出最好的線條。」

不僅自己投入訓練，吳金龍也讓小孩從幼稚園開始接觸單槓、伏地挺身等簡單健身動作，且成長過程中身高並未受影響，現在兒子175公分，正就讀陸軍官校，體態也相當不錯。

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昨參賽的比基尼辣妹當中，以緬甸、廣東混血，擁有深邃輪廓的黃苡萱最為亮眼，3年前開始健身，今年首度參賽，「想試試看極限到哪裡，也想找回健身的動力。」

過去不愛運動的黃苡萱，體重一度超過80公斤，為了減重，曾依賴減肥藥也影響健康，「總不能一輩子這樣，才下定決心運動。」她表示，搭配正確飲食，成功瘦到60幾公斤，肌肉量提高後，身形變得更好；她也為自己設定目標，想選上健美國手，未來代表台灣出賽。

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