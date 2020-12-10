自由日日shoot》海選公益勤宣傳 P+盛開金主自來

台北富邦勇士隊9月下旬前往樟湖生態國中小學舉辦「2020勇愛無懼公益籃球活動」。（資料照，取自台北富邦勇士隊臉書）

〔記者粘藐云／台北報導〕P.LEAGUE+元年12月19日於彰化體育館點燃戰火，主打台北富邦勇士踢館地主台新夢想家的「金控大戰」，而半年前聯盟草創期，就有各種討論聲量，搭配噱頭十足的宣傳，賽季未開打就搶盡鋒頭，充分引起球迷好奇心，從新竹首站熱身賽起，不少人甘願花錢買票，觀賞P+聯盟也成為流行。

新竹攻城獅日前舉辦素人海選活動，因藝人張庭瑚加入，成功引發話題。（資料照，取自新竹攻城獅隊臉書）

P+聯盟執行長陳建州今年5月表達成立新聯盟的意願，並由原本在ABL東南亞職業聯賽的台北富邦勇士、寶島夢想家、新竹攻城獅及桃園領航猿組成。聯盟當中不乏話題十足球星，包含「黃金世代」林志傑、田壘等老將，又有超級新秀高國豪、田浩等人，加上聯盟落實主、客場經營，提供球迷全新的看球體驗，充滿新鮮感的包裝，大幅提高球迷進場意願。

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華航今年8月下旬攜手夢想家舉辦公益籃球訓練營，邀請球員吳松蔚、林俊吉與王柏智至桃園市中壢區自強國中指導籃球技巧。（資料照，華航提供）

除了聯盟本身具話題，4個球團幾乎每週都有活動，包含參與公益等，靠著鋪天蓋地的行銷手段，成功打響知名度。其中行銷最勤奮的攻城獅，日前舉辦素人海選活動，因藝人張庭瑚加入，成功引起討論。此外，先前熱身賽有不少大牌藝人現身，包含周杰倫等人，透過他們的參與來拉抬賽事熱度。

台新銀、街口冠名贊助

值得一提的是，大量曝光對P+聯盟的招商更如虎添翼，包含台新銀行、街口支付都確定參戰，將冠名贊助夢想家、攻城獅，成功製造不同的商機，賽季尚未開打就令不少球迷引頸期盼。

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