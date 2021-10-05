全運會》唐嘉鴻出新招 全能賽擊敗李智凱

教練翁士航與唐嘉鴻（右）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕「亞洲貓王」唐嘉鴻昨在110年全國運動會男子個人全能決賽，除提升難度，並加入新動作，終以總分84.600稱王，尋求4連霸的「鞍馬王子」李智凱則以83.800分銀恨，體操雙雄今將在單項決賽繼續對決。

全運會男子個人全能決賽，唐嘉鴻擊敗李智凱奪金。（記者羅沛德攝）

李智凱拚4連霸「銀」恨

唐嘉鴻在今年東京奧運男子個人全能決賽拿下史上最佳第7，這次他返台後不鬆懈，與教練翁士航討論新套路，為接下來的國際賽持續備戰。

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由於每屆奧運結束後，競技體操評分規則就會重新修訂，唐嘉鴻也因應新規則調整，這次全運會正是他驗收練習成果的絕佳機會，昨他在個人全能賽除難度全面提升，在拿手的單槓項目也加入「Cassina（直體360度旋接槓）」的新動作，拿下最高分14.450分。

教練翁士航提到，其實早在2017年就已準備許多新動作因應，而這次提升難度，他清楚對唐嘉鴻體能會是一大考驗，「但如果要在奧運奪牌，他未來必須輕鬆完成」。

唐嘉鴻雖在東奧結束後返台隔離期間，體重一口氣增加8公斤，但回歸正常訓練後，體重已降至68公斤，不過，翁士航分析，愛徒想有更好表現，並下降受傷率，還得降到66公斤左右。

女子個人全能決賽由丁華恬以總分52.000分，力壓賴品儒的50.300分，這也是她在女子成隊奪金後，本屆入袋的第2面金牌。

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