請求戰力外避險 哪招?

林智勝（資料照）

〔記者吳清正、林宥辰／特稿〕中信兄弟林智勝和王勝偉主動要求球團不要把他們列入60人的保留球員名單，最重大的意義是兩人將成為自由契約球員，不需要被動面臨年底被大幅砍薪、繼續冷凍或轉職教練的現實，主動出擊尋找轉隊發揮的空間。

以39歲的林智勝來看，如果透過FA自由球員制度轉隊，第2次行使的他轉隊費即使最多只需390萬元，仍可能影響球隊吸收的意願，且中職史上還沒有35歲以上自由球員轉隊成功的例子。

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60人名單期限前 勞資先分手

林智勝和王勝偉沒有列入保留名單等同被兄弟釋出，他隊可自由接觸，網羅林智勝免除轉隊費的顧慮，簽王勝偉則不需承接他的45萬高月薪，林、王成功轉隊的機會將更大。

中職5隊60人保留名單需在21日公告，正常狀況下，中信兄弟若將林智勝和王勝偉放在名單外，當天透過聯盟公告即可。有FA資格的林智勝若在此之前提出申請，未來轉隊成功，兄弟還可入帳一筆轉隊補償費，提前放人似乎是作順水人情。

尤其，高齡林智勝若FA乏人問津，形同失業，甚至生涯告終；王勝偉勉強冰在兄弟，也是「錢途無亮」，經紀公司衡量得失，搶先交涉資方，決定提前分手，勞資各有盤算。

變相規避轉隊費 恐失FA美意

有球界人士直言，兄弟球團在此時宣告兩人在名單外，時間點有些費解，尤其未來各隊若有老球員考量原隊發揮空間不多，在可提出FA的狀況下，透過和球隊達成共識，循「FA林智勝」巧門變相「規避」轉隊費的阻礙？此例一出，中職FA美意恐大打折扣。

至於，王勝偉第一次取得FA時按兵不動，失去抬身價先機，如今還不到第二次FA年資，但他還想證明身手，自信能稱職當內野工具人，先到市場試水溫，即使未能如願另起爐灶，最後仍有機會以教練身分回聘黃衫軍。

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