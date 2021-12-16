4人賣相好 自由市場啟動談約

陳鴻文（資料照）

陳禹勳（資料照）

成功轉隊人數 可望創新高

〔記者吳清正／台北報導〕中職自由球員申請期限昨天截止，聯盟再審核通過並公告富邦悍將林益全和中信兄弟官大元行使自由球員，加上前天公告的富邦陳鴻文和樂天桃猿陳禹勳，今年5隊符合資格的20人中，最後共有4人投入自由球員市場。

雖然今年行使自由球員的人數不如去年的6人，成功轉隊仍有機會創新高，陳鴻文今年從後援轉先發，表現仍然出色，32歲的陳禹勳相對年輕卻是拿過兩次救援王的老經驗終結者，兩人都不止一隊有興趣，官大元則是和接任富邦總教練的丘昌榮關係良好。

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林益全（資料照）

官大元（資料照）

中職自2009年實施自由球員制度以來，直到2015年才有透過制度成功轉隊的例子，當年原Lamigo桃猿林智勝和原義大犀牛鄭達鴻都轉投中信，之後只有去年的原富邦賴鴻誠轉隊到樂天桃猿，林智勝轉隊後因為受傷等因素影響，只有2016和19年打出個人水準，鄭達鴻則是表現不理想，兩年合約期滿未獲續約，也就此離開職棒，賴鴻誠今年出賽聯盟投手最多的58場，拿下生涯新高的26場中繼成功，只比中繼王、中信吳俊偉少1次。

根據中職自由球員辦法，行使自由球員權利的選手向球團提出意願書的次日起，可以和包括原球團的任何球團進行交涉，並完成簽約，也就是陳鴻文等4人已經可以開始談約，期限則沒有規定。而失去自由球員的球團，可以要求全額轉隊費，為該自由球員本年度年薪的125％，或選擇一名25人保護單外的選手加上該自由球員年薪75％的部分轉隊費，第2次行使時轉隊費減半。

中職ＦＡ球員優劣勢

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