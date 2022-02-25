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木棒聯賽》林盛恩對平鎮7局飆8K 成就解鎖

2022/02/25 05:30

穀保林盛恩先發7局僅被擊出2安、飆8次三振，率隊中斷平鎮44連勝，在這場「冠軍前哨戰」先聲奪人。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕木棒聯賽第3階段，穀保家商高二強投林盛恩面對尋求4連霸的平鎮高中，毫無懼色，先發7局僅被擊出2安打、飆出8次三振奪勝，成為中斷平鎮44連勝的關鍵人物。

最快飆148km 僅被敲2安

距離上一次木棒聯賽擊敗平鎮已經3年多，穀保現役球員昨都是第一次嚐到勝利滋味，終於把對戰連敗紀錄送進歷史。功臣林盛恩身高180公分、體重78公斤，青少棒時就大殺四方，進穀保後也常以打擊身分出賽，在學長林昱珉和潘文輝等強投去年畢業後，也開始扛起主戰投手之責，昨最快球速148公里，首局被陳致語敲安後，直到7局才再被胡孟智打二壘打，展現出色壓制力。

全隊一起看影片 情蒐奏效

這場宿敵之爭未演先轟動，不過因雨延賽數日，林盛恩說，很早就被教練告知要投這場，「前幾局心情有點不同，因為很久沒對到他們，也不知道對方打者狀況如何。能夠壓制的關鍵，應該是失投比較少。」

7局遭遇危機時，林盛恩天助自助，沒收黃冠倫平飛強襲球再傳向三壘，把一支可能打下2分的安打化解為雙殺守備。林盛恩笑說：「球正好打進手套，順勢就接到了。」

林盛恩也提到，球隊情蒐奏效：「這次循環賽的3個對手，我們都有準備影片，晚上就全隊一起看對方戰術跟打者習性，效果還不錯。對方前4棒擊球率都很高，能壓制他們很有成就感。」

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