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自由日日Shoot》業餘新變革 職棒人看得到吃不到

2022/03/18 05:30

安永鮮物已陸續與職棒退役球員林晨樺（左）和鄧志偉簽約。（資料照）

安永鮮物已與職棒退役球員林聖榮簽約。（資料照）

〔記者吳清正、羅志朋／台北報導〕全國棒協日前決議，職棒球員退役滿4年視為業餘球員，登錄出賽不佔每隊最多3人職棒資歷名額，下週一登場的春季聯賽首度實施新制，但業餘棒壇卻有不少意見，認為新制太保守、有必要再進一步開放。

退役4年變業餘 不佔3人名額

受惠棒協的新制決議，目前有安永鮮物姜建銘、綺麗珊瑚潘菘瑋（原名增菘瑋）、台中市楊承駿、屏東紅尾王英山等人符合規定，可不佔名額。棒協秘書長林宗成表示，兼顧職棒和業餘成棒發展的原則，讓甲組社會球隊運作成常態，因此3個名額的規定不會更改，但也正視職棒釋出球員年輕化的現象，折衷調整規定。

姜建銘將不佔業餘球隊職棒退役3人名額限制。（資料照）

潘菘瑋職棒退役已滿4年。（資料照）

安永鮮物一向積極吸收職棒退役球員，總經理陳杰成表示，職棒9年前就開放高中生選秀，現在更是幾乎把年輕好手都選光了，新制規定仍有些保守，有必要進一步調整，如果上限3人不能動，可以採取更有彈性做法，像是比照退役滿4年，沒有上過一軍的選手也能不受限制，例如陣中捕手蔡岱霖，他過去在中信兄弟沒上一軍，以及不限制註冊人數，但報名參賽還是維持3人，就像職棒洋將的規定。

安永鮮物積極吸收職棒退役球員，前中信兄弟蔡岱霖（右一）也在陣中。（資料照）

呂總：應縮短年限 以利手感接軌

綺麗珊瑚總教練鄭幸生表示，職棒退役球員不但可立即增強球隊戰力，對隊上的年輕業餘球員也有幫助，特別是能夠和更強的投手對決，打者才能提升自己實力，因此希望能夠給職棒退役投手更多名額。

台北興富發總教練呂明賜則認為年限太長，由於只有3個名額，選手從職棒退役不一定能進業餘球隊，如果空窗4年再回來打都不知道幾歲了，身手是否依舊在得打上問號，應縮短為2至3年，讓他們更快入隊銜接獻技。

無一軍資歷球員 應不受限制

國內現有10支甲組成棒隊，每隊吸納前職棒球員政策不一，也讓職棒回歸業餘的窄門顯得更窄，以安永鮮物6人最多，合庫、台電一律謝絕，台南市成棒隊掛零，台北興富發僅前旅美左投王志庭1人。

事實上，新制說是折衷方案，但原本就不招職棒退役球員的球隊沒影響，想要引進職棒OB改善體質的球隊，也會遇到人數上限卡關，因此不論像林晨樺、鄧志偉、黃恩賜這類年逾30尋找第二春的老兵，還是邱志恆、林聖榮、葉國情和楊子亦這批羽翼未豐就折翼的20出頭職棒小雞，何時等到業餘舞台恐難以掌握，棒球生涯菁華時光不斷流逝，終非台灣棒壇之福。

甲組成棒10隊的職棒退役球員

職棒退役打業餘 限制逐漸放寬

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