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自由日日Shoot》考量選手健康 全中運改閉門賽

2022/04/08 05:30

全中運將於4月16日在花蓮開幕，但受疫情影響，6天賽事、23項競賽將全部改成「閉門賽」。（花蓮縣政府提供）

〔記者粘藐云、王峻祺／台北、花蓮報導〕近期國內疫情升溫，本土確診病例暴增，國內體育賽事首當其衝，原定4月16日在花蓮登場的全國中等學校運動會也緊急宣布閉門舉行。

預定在花蓮縣立體育館舉辦的開幕活動則照常舉行，但考量防疫，體育館容留上限將由3000人調整為1500人，典禮後晚宴取消，晚間7點的選手之夜也暫緩，延至7月8日與「夏戀嘉年華」活動同步辦理。

為兼顧經濟及正常生活，中央頒布「新台灣模式」的防疫策略，以減災為首要目標，盡可能讓民眾維持原有的生活方式。不過，動輒有上千人參與的體育賽事，群聚風險仍相當高，是否正常舉行成為一大難題。

體育署︰尊重花縣府決定

體育署透露，花蓮縣政府曾來電詢問，現階段中央政策不會要求閉門，但因全中運是學生升學的重要賽事之一，為顧及所有參賽選手的健康安全，仍尊重花蓮縣政府的決定。

至於若有參賽選手比賽期間確診或是臨時被匡列隔離，將如何因應？學校體育組科長林秀卿表示，若確診或隔離需要，會要求選手馬上向教練及大會通報，將馬上隔離，但會提供選手參賽證明，以供升學需求。

此外，5月7日開幕的大專運動會則尚未宣布賽會開始後是否閉門或是延期，僅有今天登場的角力項目先閉門進行。

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