自由日日Shoot》橫濱隊10人確診 取消戰阪神虎

日職橫濱隊昨天共有10人確診，緊急取消和阪神虎的賽事。（取自橫濱隊推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界疫情升溫，日本職棒橫濱DeNA 隊昨天共有10人確診，包括6名球員，緊急取消和阪神虎的賽事，這是日職本月第2次受疫情影響而中止比賽。

橫濱在6日就出現內野手柴田竜拓確診，當天比賽照常進行，昨天全隊核酸檢測，發現捕手戸柱恭孝、內野手牧秀悟等6選手，以及4名職員確診，並匡列3名密切接觸的選手自主隔離，最終主場球隊阪神虎和聯盟商量後決定停賽。

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橫濱球團代表三原一晃指出，「感染人數變多，很難尋找源頭，跟阪神球團商量後決定中止球賽。」日職在本月2、3日曾因樂天金鷲出現確診者，中止跟軟銀的2連戰。

橫濱今在主場迎戰中日龍，尚未確定能否開打。

日職聯盟秘書長井原敦指出，這次橫濱案例跟上週的樂天一樣感染路徑不明，也不曉得發病源頭，「今後的應對方式，隔天會召開臨時會來討論。」

中職球場容量全開

台灣近期疫情也急速升溫，中職去年就曾受疫情影響，導致賽季延宕2個月，今年球賽開打前，聯盟就規定各隊所有人員、媒體和球場工作人員都要施打2劑疫苗才能進場，未施打者必須出示快篩，確診陰性再放行，至於球迷則仍保持100%球場容量開放。

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