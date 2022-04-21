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2少主準大三元 鵜鶘、灰熊扳平

2022/04/21 05:30

鵜鶘英葛蘭（右）繳出37分、11籃板、9助攻準大三元，帶頭扳倒例行賽龍頭太陽。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕鵜鶘昨在英葛蘭繳出37分、11籃板、9助攻準大三元帶領下，以125：114扳倒例行賽龍頭太陽，季後賽首輪扳成1：1平手。

灰熊莫蘭特（右）砍下23分、9籃板、10助攻準大三元，率隊輕取灰狼。（今日美國）

西部第9的鵜鶘這季成為最大驚奇，開季前13戰只拿1勝，但季末不只保住附加賽機會，還一連解決馬刺、快艇，摘下季後賽門票，陣中24歲的英葛蘭表現關鍵。

英葛蘭、莫蘭特搶鏡

英葛蘭37分射日

英葛蘭系列賽首戰僅拿18分，球隊也吞敗，但昨他貢獻全場最高37分，在下半場接管比賽，也成為鵜鶘隊史第3位在季後賽單場拿下至少35分、10籃板的球員，過去僅有A.戴維斯、魏斯特曾辦到。

英葛蘭在2019-20球季改披鵜鶘戰袍，揮別在湖人時期的低迷，數據逐年進步，這季場均22.7分、5.8籃板、5.6助攻。昨鵜鶘總教練W.格林盛讚他打出季後賽代表作，「我為這個年輕人感到驕傲，他是很棒的隊友也有很高智商，優勢完全在這戰展現出來。」

太陽昨不只輸球，還出現傷病危機，布克上半場雖狂砍7顆三分球、進帳31分，但第3節因腿筋傷勢退場也未再回到場上，目前傷勢未明，也不確定下一戰能否登場。攻下17分、14助攻的保羅認為，傷病不是輸球藉口，但布克這場確實是大開殺戒。

莫蘭特23分宰狼

西部另一戰，灰熊新人王莫蘭特砍下23分、9籃板、10助攻準大三元，率隊以124：96輕取灰狼，系列賽戰成1：1。

22歲莫蘭特也是灰熊起飛的關鍵之一，系列賽G1球隊雖然輸球，但他進帳32分、8助攻，他透露，這場賽後他回去看了公牛三連霸的紀錄片《最後之舞》，希望能從中獲取能量。

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