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PLG》落後猿25分 「夢」幻逆轉勝

2022/04/25 05:30

簡浩帶領夢想家絕地大反攻，末節獨拿14分。（夢想家提供）

簡浩第4節 獨拿14分

〔記者粘藐云／綜合報導〕台新夢想家昨在主場上演驚天逆轉秀，上半場一度落後多達25分，第3節開始急起直追，尤其射手簡浩在第4節一人獨拿14分，率隊以104：97氣走領航猿，夢想家也創下聯盟最大分差逆轉紀錄。

領航猿昨在首節灌進40分大幅領先，未料下半場擋不住對手逆襲，加上進攻熄火，第4節全隊只有14分進帳，和夢想家簡浩一人得分一樣多，眼睜睜地看著對手翻盤。

簡浩全場投進5顆三分球，進帳本土最高19分，揚科維奇拿下全隊最高25分、6籃板。夢想家總教練朱利爾斯笑說，其實連他的父親都特別打來問他，中場休息時做了什麼，為何上下半場落差這麼大？「我沒有發脾氣也沒有摔東西，只是要求球員照著賽前作戰計畫走。執教生涯中，很少有超過20分的逆轉勝，這對球隊信心幫助很大。」

37歲簡浩昨在第4節表現相當關鍵，他強調，球隊沒因落後太多而放棄，他也自嘲，因為被虧說年紀大了也切不進去，還是別想太多，好好投籃就對了。

領航猿羅賓森繳出全隊最高28分、11籃板，吳家駿三分球5投5中，進帳22分。吳家駿在這季改披領航猿戰袍，場均7.3分、2.6籃板，三分球命中率30.4%，曾因表現不理想被酸民攻擊的他，用百分之百的三分球命中率一吐怨氣。

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