巨「塔」挺住綠衫軍 殺進第7戰

塞爾提克塔圖姆（中）砍下46分擊退公鹿，第7戰將回主場一決生死。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被逼到淘汰邊緣的塞爾提克昨天背水一戰，塔圖姆在決勝節打出氣吞山河的氣勢，單節包辦16分，攻下全場最高46分，率隊以108：95在東部次輪第6戰涉險過關，系列賽3：3平手，明天將在第7戰決生死。

決勝節拿16分 比下字母哥

第4節宛如球星飆分對抗秀，「字母哥」亞德托昆波獨攬12分，而塔圖姆還連飆11分，助塞爾提克甩開公鹿糾纏，他表示，因為輸球就會打包回家，因此竭盡全力拚每一球，「我不想留下任何遺憾。」

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塔圖姆的46分是塞爾提克隊史在瀕臨淘汰之戰的第2高分，此外，他也加入張伯倫、詹姆斯、雷納德和J.穆雷的行列，成為史上第5位在關鍵之戰繳出至少45分，並助隊將系列賽帶進搶7的男人。

第7戰將回主場進行，但塔圖姆清楚要在高張力的比賽過關並不容易，尤其是對上衛冕軍公鹿，他說：「我們必須拿出全力去應戰。」

亞德托昆波進帳44分、20籃板，繳出系列賽個人最佳表現，也是2000年的歐尼爾後，首位在季後賽單場繳出至少40分、20籃板的男人，但獨木難撐大廈，他也對塔圖姆的表現致敬：「真的令人難以置信，且他都能投進高難度進球。」

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