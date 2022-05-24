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NBA季後賽》勇士3連勝聽牌 獨行俠絕處求生

2022/05/24 05:30

勇士隊柯瑞（右）與獨行俠東契奇（左）在場上一爭高下。（今日美國）

柯瑞、威金斯合砍58分

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部冠軍戰取得2連勝的勇士，昨第3戰在柯瑞和威金斯合砍58分帶領下，以109：100力退獨行俠，系列賽取得3：0聽牌優勢，也讓此仗轟下40分的「歐洲金童」東契奇再度做白工。

相隔兩年再度重返季後賽，柯瑞本季季後賽場均27.1分、5.9助攻，命中率45.9%，表現穩定。昨他三分球10投5中進帳31分、11助攻，這是他生涯第53次季後賽單場命中至少5顆三分球，為聯盟史上最多，未有其他球員超過30次。

得分紀錄比肩詹皇、喬丹

柯瑞FMVP有譜？

34歲的柯瑞今年季後賽已7度轟破30分，聯盟過去僅有詹姆斯和「籃球之神」喬丹，曾在34歲以上的年紀於單一賽季季後賽，至少有7戰轟破30分，而他們都在該季獲選FMVP。由於柯瑞從未獲選過FMVP，這個巧合的數據也引發球迷討論，認為他若能保持水準，可望一償夙願。

勇士昨贏球寫下連續26輪系列賽，都至少在客場搶下1勝的紀錄，柯瑞說：「這展現我們的韌性，找出在客場贏球的方法，但現階段我們的工作尚未完成，要努力去搞定一下場比賽。」

慘！東契奇轟破40分

吞4連敗

東契奇昨卻有些悲情，他砍下40分、11籃板，生涯第8度在季後賽轟破40分，超越傳奇球星諾威斯基成為隊史第1，且23歲的他也追平詹姆斯，並列25歲以下在季後賽拿超過40分最多次的球員。

只是光靠東契奇一人表現，獨行俠仍無力贏球，他在季後賽轟破40分的比賽中，球隊已吞下4連敗，追平1967-77賽季貝瑞所創下的紀錄，並列史上最慘。東契奇直言，自己前3節打得太差，必須扛起責任，加上第一次打到西部決賽，還有很多地方得學習。不過，NBA過去未有球隊在0：3落後情況下逆轉晉級，獨行俠必須有更多得分點跳出，才有機會力挽狂瀾。

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