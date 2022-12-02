3戰失1球被淘汰 「突」呼負負

突尼西亞哈茲里（中）攻進一球擊退法國。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕力拚最後出線機會的突尼西亞，昨面對衛冕軍法國展現絕佳韌性，隊長哈茲里在第58分鐘時攻進一球，終場以1：0帶走勝利。但很悲情的是，即便他們這次小組賽3戰僅失一球，仍以1勝1和1負、4分積分排在第3被淘汰。

致勝功臣為31歲的哈茲里，他出生於法國，為法國籍突尼西亞裔，過去曾獲法國隊徵召，參與過U21賽事，但僅此一次，之後他在2013年時加入突尼西亞國家隊，連同此役總共有25顆進球。

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哈茲里在上屆世界盃小組賽率突尼西亞擊敗巴拿馬，終結40年來在世界盃連13場不勝的窘境，今年他擔任隊長也有進球貢獻，可惜還是無法拿下隊史首張16強門票，成為悲劇英雄。

擊退法國 哈茲里成悲劇英雄

擊敗衛冕軍固然開心，哈茲里卻難掩被淘汰的失落，「身為競爭者，我們當然想拿到資格，但這場比賽我們做得很好，證明了我們的品格、才華，我們有能力做大事，如果說感到遺憾，應該是前兩戰在進攻上沒有好的發揮。」

突尼西亞在小組賽只失一球，卻未能從小組賽突圍，這和2010年的瑞士一樣，當年他們拿下1勝1和1負也只丟掉1球，最後都提早離開世界盃舞台。

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