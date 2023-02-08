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飆進12記三分彈 K湯豪取42分

2023/02/08 05:30

勇士K.湯普森昨挺身而出，三分球16投12中，豪奪全場最高42分。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當家球星柯瑞腿傷休兵，「浪花兄弟」中的K.湯普森昨挺身而出，三分球16投12中，豪奪全場最高42分，率勇士141：114輕取雷霆。

柯瑞休兵 領軍輕取雷霆

這是湯普森生涯第8次單場三分球雙位數，史上名列第2，僅次22場的柯瑞。距離自己保持的單場14記三分球記錄也僅差兩球，他說：「當時確實想嘗試挑戰，但我們週三還得趕去波特蘭，籃球之神也不想讓我刻意追逐，所以就順其自然吧！」

2月8日將滿33歲的K湯，自2歲至14歲於奧勒岡州長大，從小就是拓荒者球迷，曾在玫瑰花園主場看過喬丹、皮朋、布萊恩等人氣球星造訪，如今輪到自己衣錦榮歸，心情格外興奮，「我很高興能在家人面前打球。生日回到家鄉，在我長大、愛上打球的老地方出賽，沒有比這更完美的故事了。」

3場無罰球逾40分 史上之最

K湯此役手感發燙，總計22投15中，生涯第3次無罰球照樣40分達標，已是聯盟史上之最，也讓勇士留下2連勝，柯瑞在推特轉發影音，開心寫下：「這小子太棒啦！」

隊友格林盛讚：「看他打球真是場美妙賽事。」總帥柯爾則表示，大勝讓每個人都充滿活力，尤其在沒有柯瑞下，「很有趣，希望我們能保持下去。」

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