湖人三方交易 爵士恐買斷魏少

魏斯布魯克（資料照，美聯社）

快艇、公牛是潛在下家

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人昨與灰狼、爵士達成三方交易，將魏斯布魯克送到爵士，爵士可能會買斷合約，快艇、公牛都被外界點名是魏少的潛在下家，這也將是他這5年來效力的第5支球隊。

奪年度MVP後被4度交易

34歲的魏斯布魯克在2017年拿下年度MVP，締造連3季繳出單季平均大三元數據，以及史上最多的198次大三元，儘管他曾是主宰球隊勝負的球星，但近年不斷轉隊，所到之處的戰績都不見起色。

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魏斯布魯克在2019年離開雷霆後，每季都成為球隊的交易籌碼，從火箭、巫師、湖人，如今被送往爵士還可能會買斷，締造成為史上第2位曾奪得年度MVP後還被4度交易的尷尬紀錄。

外媒分析，魏斯布魯克變成各隊想送走的燙手山芋，除了因年薪過高，導致球隊補強受限，湖人今年就得負擔高達4421萬美元的年薪，再者是因他出手選擇不佳，進攻效率低迷，防守漏洞百出，本季他在湖人出賽52場，41.7％投籃命中率和15.9分，都是自新人年的生涯新低。

魏斯布魯克和詹姆斯、A.戴維斯的「三巨頭」成效不佳，上季無緣季後賽，本季以25勝30負排西部13名，在果斷和魏少分手後，找來羅素、范德比爾特、畢斯利，外界也評為是最好操作。

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