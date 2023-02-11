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豪神、魔獸有望領軍 明高雄跨聯盟尬場

2023/02/11 05:30

林書豪（左三）明首披高雄鋼鐵人7號球衣，在主場迎戰台新夢想家，門票已銷售一空。（資料照）

「北魔獸、南豪神」週日下午高雄跨聯盟來尬場！昔日NBA火箭隊鋒衛隊友，如今因緣際會下先後輾轉來台，巧的是，林書豪加盟PLG首戰，就在高雄17直播鋼鐵人鳳山主場，時間點正好與當天T1桃園永豐雲豹南征的高雄巨蛋客場強碰，屆時「魔獸」霍華德若披掛上陣，國內兩大職籃的招牌球星就將在隔壁棚互別苗頭，比拚票房更要各自爭取球隊勝利。（記者梁偉銘）

林書豪首秀 迎接滿場

〔記者吳孟儒／台北報導〕林書豪明天下午2點30分將身披高雄鋼鐵人7號球衣，在主場鳳山體育館迎戰台新夢想家，豪小子在台灣職籃PLG的首度亮相也成功帶動票房，5300張門票已銷售一空，締造隊史首次主場滿場紀錄。鋼鐵人今天將在沒有林書豪的情況下迎戰新北國王，力拚終止3連敗。

想家派高大後衛防守

鋼鐵人本季戰績低迷，今天賽前以2勝16負在聯盟敬陪末座，曾在NBA掀起「林來瘋」的林書豪，能否複製當年的成功模式成為球隊的救世主，外界都在期盼，而他的首秀對手夢想家也已準備接招，擬定好防守策略。

夢想家教練賴柏霖表示，林書豪的資歷豐富，且具備切、投和傳的本領，因此會派高大後衛防守壓迫，力阻他輕鬆取分，同時也要設法阻斷他和隊友之間的聯繫，不讓他有機會串起鋼鐵人的攻勢。

過去在電視上看到的林書豪，如今出現在台灣球場比賽，賴柏霖表示，很期待能帶隊與他過招，但即使夢想家本季與鋼鐵人交鋒取得3勝1負優勢，但球隊近況也不算太好，近9戰吞7敗，而進攻火力貧乏正是最大問題。

夢想家本季平均每場89.7分居6隊之末，也是唯一場均未破90分的球隊，賴柏霖無奈地說，跟過去相比戰術沒有太大不同，練球時間也沒少過，「但有時投不進就是投不進，可能得去求神拜佛了！」

豪神周邊商品賣破百萬

鋼鐵人能否靠林書豪提振戰績還是未知數，但至少先解決票房不佳的問題，畢竟他們本季曾創下1283人進場觀賽的聯盟新低紀錄，而豪小子首戰已確定滿場，且周邊商品已賣破百萬元。

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