菜鳥不慌張 捕逸下半局就開轟

宋嘉翔要把首轟球送給爸媽。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿宋嘉翔昨天不但轟出生涯第1支全壘打，打擊率0.478也奪回領先地位，不過，宋嘉翔還沒有想過角逐打擊王，只專注在眼前的每一場比賽，至於首轟球和首安球一樣，要送給從小最支持他打球的爸爸、媽媽。

宋嘉翔上週就以打擊率0.421排名第1，本週樂天前3天沒有比賽，打擊率被2天擊出5支安打的富邦悍將王正棠超越，昨天兩人正面對決，宋嘉翔打出生涯6場出賽的第2次3安猛打賞，也是首戰起連6場安打，打擊率爆漲到0.478。

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宋嘉翔對打擊王並不陌生，去年高中生涯的最後1個比賽，就在玉山盃青棒賽以打擊率0.667封王。宋嘉翔表示，球季才剛開始，職棒生涯也才起步，現在想打擊王的事情還太早，只想專注在比賽，讓自己不斷進步，經常主動請教學長們，給他很大的幫助。

樂天林泓育則指出，宋嘉翔雖然經驗還不足，但是也成為他的優勢，打擊和守備想法都很單純，隨著經驗增加，可能會有想太多的狀況，但這也是成長的必經過程。

宋嘉翔昨天第7局發生捕逸，讓一壘跑者直上三壘，差點造成失分，但是他沒有受到影響，下半局就轟出全壘打，展現超越年齡的穩定性。宋嘉翔表示，守備的確是自己最要加強的地方，也盡量不要去影響到打擊。

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