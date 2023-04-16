龍破解天敵 黃子鵬罕見崩盤

龍隊王躍霖（右）9局下驚險守成，本季第2次救援成功。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕「很少看到子鵬這樣子。」去年防禦率王黃子鵬昨對味全龍5局失5分，連兩場先發都掉5分吞敗，累計防禦率5.09，連樂天桃猿總教練曾豪駒都認為罕見，也讓樂天終場以4：5不敵味全，本季在桃園主場3場還沒開胡，戰績2敗1和。

猿隊黃子鵬「屠龍」失靈，先發5局失5分，苦吞2連敗。（記者林正堃攝）

去年黃子鵬對味全先發5場戰績3勝1敗、防禦率1.62、每局被上壘率0.87，堪稱「屠龍手」，昨反被龍屠，前兩局就掉4分，總計投5局被敲8安，包含郭天信4局上一發陽春砲，另有4次保送，失5分吞下本季第2敗。

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龍隊郭天信獲選單場MVP，收下23歲生日大禮。（記者林正堃攝）

去年防禦率王 連兩場失5分

Rakuten Girls新成員李多慧熱舞應援，球迷拿起手機、相機狂拍的場面相當壯觀。（記者林正堃攝）

對於黃子鵬連兩場先發大量失分，曾總也坦言確實罕見，但畢竟他去年投得很好，對手一定會特別針對研究，比賽前半段投捕搭檔想法有些複雜導致失分，後半段修正後逐漸回穩，最後仍強調：「我不太擔心子鵬，畢竟他有經驗。」

樂天全場掃出14安，比味全還多4安，最終仍以1分差飲恨，鋼龍先發6局被敲12安支失3分，拿下勝投和單場MVP，本季3場先發全勝暫居聯盟榜首。

鋼龍挨12安 仍奪第3勝居首

味全教頭葉君璋則表示，「這場黃子鵬狀況和去年差不多，並沒有到不好，只是我們打者近況確實不錯，贏球要有一點球運，不是一直敲安打就能得分。」

鋼龍單場被敲12安為中職生涯最多，屢次遭遇危機都能化險為夷，葉總指出，鋼龍狀況不佳還是有辦法控制局面，只是要趕快調整好，不要常出現狀況。

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