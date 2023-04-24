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A.戴維斯回神 湖人宰灰熊領先

2023/04/24 05:30

湖人A.戴維斯（左）賞對手一記火鍋。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕歷經前役輸球的教訓，湖人昨回到主場展現贏球企圖心，A.戴維斯、詹姆斯聯手進帳56分，率紫金大軍以111：101力挫西部第二種子灰熊，首輪季後賽取得2：1領先。

3場15阻攻 改寫隊史

戴維斯前役打得不理想，此仗頻頻於禁區搶分，繳出31分、17籃板及3阻攻，展現湖人第一長人的價值。戴維斯3場季後賽累積15阻攻，改寫歐尼爾2004年的14阻攻紀錄，成為隊史第一人。

詹姆斯被灰熊布魯克斯前役賽後嗆聲「太老」，昨證明他老當益壯，攻下25分、9籃板及5助攻。不過，詹姆斯在第三節被布魯克斯偷襲下體，經重播檢視，布魯克斯犯規升級遭趕出場。

詹姆斯昨賽後未隨之起舞，他強調，不會發表什麼意見，「最重要是回主場，我們都想贏球並把比賽打好。」

雙槍射快艇 太陽聽牌

灰熊首節打得荒腔走板僅拿9分，種下敗因。唯一亮點是傷癒歸隊的莫蘭特，攻下45分、13助攻及9籃板，第四節飆22分締造隊史季後賽單節最高得分紀錄，卻只能當悲情人物。

西部另一場，杜蘭特31分、布克30分，率太陽以112：100打敗快艇，系列賽取得3：1聽牌。布克、杜蘭特迄今4場都攻下逾25分，成為2003年布萊恩、歐尼爾及1962年貝勒、魏斯特後，首組在季後賽前4場能穩定輸出火力的雙人組。至於快艇雷納德、P.喬治因傷缺席，魏斯布魯克轟37分白忙一場，球隊已瀕臨淘汰。

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